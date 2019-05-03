Akşam yemeğinde enginar pişirmeye ne dersin?

4 kişilik

Hazırlık: 15 dakika

Pişirme süresi: 30-45 dakika

Malzemeler

4 adet soyulmuş ve temizlenmiş enginar

3 adet kırmızı biber

1 adet havuç

2 taze mini patates

1 adet limon

3-4 adet arpacık soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı kapari

½ demet ince kıyılmış dereotu, nane yaprağı, taze reyhan, fesleğen ya da istediğiniz yeşillikler

Kaya tuzu, kekik,

pul biber ve istediğiniz baharatlar

Yapılışı:

Enginarları bütün olarak kullanabilir ya da dört, beş parçaya bölebilirsin. Zeytinyağını tencerede arpacık soğanlarla biraz soteleyip, ayıklanmış enginar çanaklarını ve saplarını tencereye yerleştirip, üstünü bir parmak geçecek kadar su ekle. Bir adet limonun suyunu ve tuzu ekle. Enginarları bu tencerede yumuşayıncaya kadar pişir. Yalnız çok yumuşamamasına özen göster. Başka bir kaba kırmızı biberleri ve havucu minik minik doğrayın, dereotunu ya da istediğiniz yeşillikleri ekle. Sonra soğumuş enginarlarla karıştır. Kapari, pul biberi ekleyip çatalla hafifçe karıştır ve soğuk servis yapın, isterseniz üstünden tekrar zeytinyağı gezdir.