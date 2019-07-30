Yüzme düzenli yapıldığında kalp ve akciğer kapasitesini artırıyor, kilo kontrolü sağlıyor, var olan kas kütlesini koruyor. Suyun rahatlatıcı etkisi de psikolojini olumlu etkiliyor. Gel, yüzmenin sağlığa faydalarına daha yakından bakalım.

Her yaş grubu kolayca yapabiliyor

Kardiyo egzersizleri vücuttaki yağ oranını azaltan egzersizlerdir. Koşmak, yürümek, yüzmek, bisiklete binmek kardiyo egzersizleri arasında yer alıyor. Yüzme, yaz mevsiminde havanın sıcak olmasından dolayı tercih ediliyor. Her yaştan insanın rahatça yapabileceği bir egzersiz. Kara sporlarında yaşanan zorlanma suda yaşanmayacağı için küçük, büyük, kilolu ya da zayıf herkesin rahat bir şekilde yapabileceği bir spor dalı.

Sakatlanma riski az

Yüzmenin tercih edilmesinde birçok faktör bulunuyor. Kas, bağ ve tendonlar karada yapılan sporlara göre yüzmede daha az zorlanıyor. Bu sebeple yüzmede sakatlanma riski daha az. Yüzme kas ve iskelet sistemini çok iyi çalıştırdığı ve kaslar arasında koordine sağladığı için kişinin herhangi bir ortopedik problemi varsa özellikle bel, boyun, sırtla alakalı problemlerde yüzme öneriliyor. Suyun rahatlatıcı etkisinden dolayı yüzme kişiyi psikolojik açıdan da rahatlatıyor.

Tüm kasları aynı anda çalıştırıyor

Yüzme el, kol, bacak yani tüm gövdenin koordineli bir şekilde çalıştığı bir egzersizdir. Bu sebeple vücuttaki bütün kasları çalıştırmaktadır. Yüzme, suyun direncine karşı kişinin kendini ileri doğru iterek yaptığı bir egzersizdir. Bu da belirli bir kas kuvveti gerektiriyor. Yüzmek kalp ve akciğer kullanım kapasitesini geliştireceği için yağ yakımını da sağlayan bir egzersiz. Ayrıca formda kalarak var olan kas yapısını koruyor. Suyun direncine karşı uygulanan güçten dolayı yüzme omuz, kol, sırt ve göğüs kasları gelişiyor. Vücudunun bu bölgelerini geliştirmek isteyen kişiler için yüzme uygun bir seçenek. Yüzme planlı, programlı bir şekilde ve düzenli olarak yapıldığında bütün bu etkileri gösteriyor.

Yüzmek için son öğününün üzerinden en az 2 saat geçmesini bekle

Kas kramplarına yol açan magnezyum gibi minerallerin normal değerlerde olması önemli. Kişinin vücudundaki mineral seviyesi yüzmeye başlamadan ölçülmeli. Uykusuzluk da yine kas kramplarına neden olabiliyor. Bu yüzden yüzmek isteyen kişinin iyi bir uyku düzenine sahip olması gerekiyor. Terlemeyle çok fazla su kaybı yaşandığı için su tüketiminin yeterli seviyelerde olması da önem teşkil ediyor. Yeterli sıvı alındığında gerekli mineraller de vücuda alınıyor.

Yüzme yemek yedikten en az 2 saat sonra yapılmalı. Eğer yüzme için deniz tercih edilecekse havanın çok sıcak olduğu 11.00 – 16.00 saatleri dışında yüzülmeli.

Her gün yüzülebilir

Yüzmeye kısa mesafelerle başlanıp, zamanla mesafe artırılmalı. Başlangıç olarak 250 metre yüzülüyorsa bu mesafe kolay yüzülür hale geldikçe 25 metre daha eklenebilir. Serbest, kurbağalama, sırtüstü veya kelebek gibi tercih edilen stillerde yüzülebilir. Mesafe kişinin kondisyon seviyesine göre değişebilir. Bu antrenmanlar sonucu kalp ve akciğer kapasitesi geliştikçe kas yapısı da bunu destekledikçe dinlenme süreleri daha kısa, gidilen mesafe daha uzun olur.

Kaynak: Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer