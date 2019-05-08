Bilim de Instagram paylaşımlarında sıkça gördüğümüz yüz masaj aletlerinin yararını ortaya çıkardı.

Yakın zamanda yapılan çalışmaya göre, beş dakika boyunca yüze masaj yapmak ciltteki kan akışını yüzde 20 artırıyor. Masaj rulosunun yarattığı basınç ile birlikte artan kan dolaşımı, lenf düğümlerindeki aşırı sıvı ve bakterileri uzaklaştırıyor ve bu süreç yüzündeki şişliğin inmesini sağlıyor. Böylelikle sağlıklı ve ışıltılı bir cilt ortaya çıkıyor. Bu masaj aletlerinin yeşim taşlı versiyonlarını da seviyoruz. Yeşim taşının serinlik veren özelliği, rosacea (gül hastalığı) gibi enflamatuvar durumların neden olduğu kızarıklık ve şişliği azaltmaya yardımcı oluyor. Ve cildi yumuşacık yapıyor.

Kaynak: WH Danışma Kurulu Üyesi Dr. Mona Gohara; Japonya’da bulunan Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nden Araştırma Yazarı Prof. Dr. Naoyuki Hayashi