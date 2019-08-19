Özellikle son yıllarda oldukça gelişen yumurta dondurma işlemi ile birlikte, ileri yaşta olan kişiler ve zamanında birtakım hastalıklardan kaynaklı veya kendiliğinden yumurta rezervleri azalmış olan kadınlar da çocuk sahibi olabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarının karşılaştığı en önemli problemlerden birinin yumurta rezervlerinin azalması ve kalite kaybına uğraması olduğunu belirtiyor ve bu kişiler için yumurta dondurmanın öneminden bahsediyor.

Yumurta dondurma işleminde, ileride anne olmak isteyen kadının yumurtalıklarındaki olgun yumurtalar toplanır, özel yöntemlerle dondurularak daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Böylece doğurganlık korunur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, özellikle kanser teşhisi konmuş ve kanser tedavisine başlayacak olan kadınlar için, yumurta dondurma işleminin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Bunun dışında, bekar veya şu an anne olmak istemeyen ancak yumurta rezervleri azalan kadınlar için de, yumurta dondurmanın gerekliliğinden söz ediyor.

Kanser tedavisi öncesi yumurta dondurma çok önemli

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tedaviye başlayacak olan kanser hastalarının, yumurta dondurma işlemi için en uygun adaylar olduklarını belirtiyor ve ekliyor: “Kanser teşhisi konan kadınların, ileride anne olma şanslarını ellerinde tutmaları için yumurta dondurma çok önemli çünkü, kanser tedavisi sırasında uygulanan kemoterapi ve radyoterapi gibi işlemler yumurtalıklara hasar veriyor. Yumurtalıklar kalıcı olarak zarar görebiliyor. Bu sebeple, kanser tedavisine başlamadan önce, ileride anne olma hakkını korumak amacıyla kadının yumurtalarının dondurulması gerekir. Böylece, tedavi sırasında yumurtalıklar zarar görse bile, kadının daha sonra anne olma hakkı saklı kalır.”

Yumurtalık rezervleri azalmış kadınların da yumurtaları dondurulabilir

Yumurta dondurma işleminin uygulanması gereken bir diğer durum ise, çeşitli sebeplerden dolayı kadının yumurtalık rezervlerinin azalmış veya kalitesini kaybetmiş olmasıdır. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konu hakkında detaylı bilgiyi şöyle veriyor: “Gebe kalmak isteyen anne adayının yumurtalık rezervlerinin durumu çok önemlidir. Yumurtalık rezervlerini azaltan genetik veya sonradan oluşan bazı etkenler olabilir. Örneğin, bazı kadın hastalıkları operasyonları yumurtalık rezervlerinin etkilenmesine sebep olabileceğinden, bu işlemler öncesinde yumurta dondurma yapılması önemlidir. Genetik olarak genç yaşta menopoz riski olan kadınlar için de, ileride çocuk sahibi olabilmeleri için yumurta dondurma yapılabilir. Bunların dışında, hangi sebepten olursa olsun, kadının yumurtalıkları rezervleri azalmış ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa, mutlaka yumurta dondurma işlemi yapılmalıdır.”

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzde yumurta toplama işleminde yüksek başarı oranları yakalandığını da ekliyor.