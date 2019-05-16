İftardan sonra canı tatlı çekenler burada mı? İşte şeker isteğini körelten yulaflı ve bal kabaklı mousse tarifi…

Malzemeler:

500 gr bal kabağı

150 gr yulaf ya da 100 gr yulaf unu

4 su bardağı süt

2 çorba kaşığı fıstık ezmesi

2 adet orta boy olgun muz

2 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için

1 çorba kaşığı kakao

½ su bardağı ceviz

20 gr çikolatasü

Çilek

Yapılışı:

Yulaf ve sütü derin bir tencerede muhallebi kıvamı alana kadar karıştırarak pişirin ve soğut.

Bal kabaklarını püre olabilecek kıvama gelene kadar buharda pişir. El blender’ı ile içerisine bal ve tarçın ekleyerek pürüzsüz hâle getir. Soğuyan yulaf karışımına fıstık ezmesi ve muzları ekleyip blender’dan geçir. Kıvamı açılmıyor ise azar azar süt ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsin. Kakao, çikolata rendesi ve ceviz parçalarını harmanla. Yulaflı karışımı minik kaplara paylaştır. Üzerine bal kabağı püresinden ekle ve son olarak cevizli karışımdan serperek servis et. Dilersen, çilek parçaları da ekleyebilirsin.