Egzersiz yapmana rağmen fazla kilolarından kurtulamıyor musun? Vücudunda önemli değişiklikler yapmak için tüyolarımızı takip et.

Beş yıldır yoga eğitmeni olan Simay, “Güçlü ve esneğim. Vücuduma ne kadar teşekkür etsem az. Ancak 10 kilo fazlam var” diyor. Sörf tahtası üzerinde haftada 15 yoga dersi vermesine rağmen “Aşağı bakan köpek pozunu bikinili hâlde yaptığımda kendimi rahat hissetmiyorum” diyor. Aslında problem olarak gördüğü şey şu: Simay’ın beden kitle indeksi olması gerekenden daha yüksek ve fazla kiloları karın bölgesinde toplanıyor. “Yaşamak için egzersiz yapan biri olarak daha ince olacağımı düşünebilirsiniz” diyor ve itiraf ediyor: “Haftada birkaç kez alkol alıyorum ama bunun, emeklerimi mahvedecek kadar önemli olduğunu sanmıyorum.”

Yoga yağları yakmaya yardımcı olmuyor mu?

Araştırmalar yoganın, kan basıncını düşürmeye, hareket açıklığını artırmaya ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olduğunu ancak en iyi yağ yakıcı olmadığını söylüyor. Simay büyük ihtimalle yeme ve içme alışkanlıklarının, tartıda çıkan rakamlar üzerindeki etkisini hafife alıyor.

Denemen gereken egzersiz planı

Haftalık egzersiz rutinine 30 dakikalık iki yüksek yoğunluklu interval egzersiz (HIIT) seansı ekle. Şu planı deneyebilirsin: 60 saniye koş, bir dakika boyunca orta hızda koşarak dinlen, ardından 30 dakika boyunca bu döngüyü tekrarla. Virginia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak HIIT yapan insanların belleri, düşük yoğunluklu bir program uygulayanlara göre daha fazla inceliyor. Ballantyne bunun yeni bir şeyler denemenin ve kalp atışını hızlandırmanın neticesi olduğunu söylüyor.

Kilo vermek için yapman gerekenler

Rahatla: Her ne kadar sıcak yoga zorlayıcı hissettirse de Colorado State Üniversitesi araştırmacıları, bir saatte sadece 220 kalori yaktırdığını belirtiyor. Bu miktarda kaloriyi, bir saatlik bir yürüyüşte de yakabiliyorsun. “Power yoga” ise daha iyi bir fikir olabilir: Pozlar arasında durmaksızın hareket etmek; gücünü artırmanın yanı sıra saatte 300 kaloriye kadar yaktırabiliyor.

Alkolü azalt: Health Psychology’de yayımlanan bir çalışmaya göre, insanlar egzersiz yaptıkları gün daha fazla içki içmeye meyilli oluyor. Alkolden aldığın boş kaloriler, egzersiz çalışmalarını sekteye uğratabilir ve beslenme düzenini bozabilir. (Alkol yanında aldığın atıştırmalıkları bir düşün.) Bunun yerine, sıvıdan aldığın kaloriyi dağıt. Alkolü kesemiyorsan, günde üç kadeh içmek yerine birkaç gün bekleyip bir kadeh içmeyi deneyebilir ve alkolün egzersiz seansın üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemlemeye çalılşabilirsin.

Orta yolu bul: Uppsala Üniversitesi araştırmacılarına göre doymuş yağın, karın bölgesinde depolanma olasılığı diğer yağlara göre daha yüksek. Barda kızarmış patates ve peynir tercih etmek yerine, zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar içeren besinleri tercih et.