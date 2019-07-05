The Ritz-Cartlon İstanbul’un boğaz manzaralı terası Open Air Spa’da yaz boyunca devam edecek Antigravity Fitness dersleri başlıyor.

Son yıllarda en çok dikkat çeken fitness trend’lerinden biri olan Antigravity Fitness; yoga, pilates, gyrotonic, kinesis, dans ve akrobasiden meydana gelen ve bireyin genel sağlığını, esnekliğini ve fiziksel çevikliğini arttırırken keyif alıp güzelleşmesini sağlamak için tasarlanmış, kapsamlı bir fitness tekniğidir.

Antigravity Yoga olarak da bilinen bu keyifli spor metodu, Antigravity Fitness’ın kurucusu Christopher Harrison’ın lisanslı hamakları ile uygulanıyor.

Yaz boyunca The Ritz-Carlton İstanbul’un terasında gerçekleşecek Antigravity dersleri ile katılımcılar, omurgaları üzerindeki basıncı azaltarak günün geriliminden uzaklaşırken, kaslarını uzatıp güçlendirebilecek.

Antigravity Türkiye Eğitim Direktörü Mine Melek tarafından verilecek dersler yaz boyunca Open Air Spa’nın keyifli ortamında açık havada gerçekleşecek. Yaz sonrası derslere devam etmek isteyenler ise otel bünyesinde hizmet veren Spasoul’da yine Mine Melek eşliğinde bu eşsiz egzersizi deneyimleyebilecek.

Bedenini ve ruhunu hafifletirken, hareketli, esnek ve çevik bir yaşam biçimine sahip olmak isteyen herkes, Salı günleri gerçekleşecek derslere katılım sağlayabiliyor. Özel ve grup olarak iki farklı şekilde yapılacak olan derslere dair bilgi almak ya da rezervasyon yaptırmak için 0212 334 41 88’i arayabilirsiniz.