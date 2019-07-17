Yemek yapmanın duygusal hazla doğrudan bir ilişki var. Nasıl mı?

Araştırmalara göre, aile büyüklerinin tariflerini araştırıp bulmak ve yapmaya çalışmak, geçmişinle bağlantı kurmanı sağlıyor. Ayrıca yemek yaparken, sadece detaylara odaklandığın için farkındalığın getirdiği anda olma deneyimini yaşayabiliyor ve bu sayede kafandan geçen olumsuz düşüncelerden uzaklaşabiliyorsun. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göreyse yemek pişirme temelli aktiviteler kişiye özyeterlilik kazandırmasının yanı sıra kişinin planlama yeteneğini de geliştiriyor. Özetle, alışveriş yapma, planlama, yemek pişirme gibi yemekle ilgili aktiviteler, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini ve bu deneyimi diğerleriyle paylaşmanın keyfini yaşamalarını sağlıyor.

Kaynak: psychologytoday.com