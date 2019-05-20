Teknolojisiyle sporcular için daha konforlu ve daha performanslı ürünler geliştiren adidas, Don’t Rest Perfect Fit sporcu sutyeni ve Alphaskin Sport 2.0 Embossed tayt ile orta düzey sporlar ile açık hava antrenmanlarında bambaşka bir deneyim vadediyor.

adidas her biri farklı seviyelerdeki spor türleri için hazırlanan yeni bir koleksiyona imza attı. Teknolojisiyle sporcular için daha konforlu ve daha performanslı ürünler geliştiren adidas yaz başlarken orta düzey spor ve açık hava antrenmanlarında Don’t Rest Perfect Fit sporcu sutyeni ve Alphaskin Sport 2.0 Embossed taytı denemeye davet ediyor.

Orta düzeyde bisiklet veya tırmanış gibi antrenmanlar için kuru kalmayı sağlayan ve teri vücuttan uzaklaştıran Climalite teknolojisine sahip Don’t Rest Perfect Fit sporcu sutyeni antrenman sırasındaki her harekette destek veriyor. Orta yoğunluklu antrenmanlar için tasarlanan model, yumuşak kumaşı ve çıkarılabilir pedleri ile de son derece konforlu bir kullanım sunuyor.

En iyi performansı almak için tasarlanan Alphaskin Sport 2.0 Embossed tayt, basınç uygulayan kesimi ile kasları tam olarak sarıyor ve vücudu destekliyor. Esnek örgü kumaştan üretilen model, Climalite teknolojisiyle de teri vücuttan uzaklaştırarak kuru kalmayı sağlıyor.