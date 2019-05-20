Yazın kapıya dayandığı, güneşin tüm cömertliğiyle kendini gösterdiği bugünlerde göz sağlığımız açısından son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Zira ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneşin zararlı ışınları gözlerimizi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.

Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, “Hem kendimizin hem de çocuklarımızın gözlerini yaz risklerine karşı mutlaka korumalı, özellikle güneş gözlüğü seçiminde bilinçli davranmalıyız. Aksi halde ileride görme kaybına bile yol açan sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz” diyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, gözlerde yaz risklerine ve alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkma

Güneşin zararlı ışınları retinayı tahrip ederek katarakt ve kornea hasarına hatta gözün görmesini sağlayan sarı noktayı bozup kalıcı görme kayıplarına bile yol açabiliyor. Görme merkezi olarak bilinen sarı nokta, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından en fazla etkilenen ve yaşlandıkça yapısı değişen bir bölge. Bu nedenle bu bölgeyi güneş ışınlarından korumak en önemli kurallardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Bulutlu havalarda da güneş gözlüğünü çıkarma

Gölgede ya da bulutlu havalarda da güneş gözlüğünü gözünden çıkarma. Zira doğrudan güneşin altında kalmadan, gölgede ya da büyük bir şemsiye altında oturmak bile güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yeterli değil. Çünkü güneş ışınlarının büyük bölümü bulutlardan da geçebiliyor. Özellikle öğle saatlerinde çok daha dikkatli ol.

Lens takıyorum diye güneş gözlüğünü ihmal etme

Lens kullanımı yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Her ne kadar çoğu lens markası ultraviyole koruması olduğunu belirtse de güneş gözlüğü kadar rahatlatıcı ve koruyucu olamıyor. Hem lens ile oluşan kuruluğu önlemek hem de aynı anda retinayı korumak amacıyla güneş gözlüğü de aynı derecede vazgeçilmez rol oynuyor. Bu nedenle lens takıyorum diye güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etme.

Gözlerini ovuşturmaktan kaçın

Bahar ve yaz aylarında rüzgar ve toz kaçmasına bağlı olarak korneaya saplanan yabancı cisim vakalarına sıkça rastlanıyor. Bu nedenle güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yanı sıra yabancı cisimden korunmak için de güneş gözlüğünü yanından ayırma. Gözüne kum veya toz kaçtığında kesinlikle ovuşturma, bol su ile yıka.

Görünüşüne değil kalitesine önem ver

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, “Güneş gözlüğü seçiminde çok dikkatli olmak gerekiyor. Hem kendine hem de çocuklarına güneş gözlüğü alırken albenisine kapılıp ultraviyole korumalı olduğundan emin olmadığınız gözlükleri alma. Çocuk hastalarda 1 yaşından sonra güneş gözlüğü kullanmak gelecek için büyük yatırımdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünün camları ultraviyole filtreli olmalı. Sertifikasını mutlaka görün aksi halde UV koruması olmayan güneş gözlüğü kişiyi gözlerinden edebilir bile!” diyor.

Makyajlıyken güneşlenme

Göz makyajın varken güneşlenmek ya da güneşten korunmak için sürdüğün kremi gözüne çok yakın sürmek; bir süre sonra bu maddelerin güneş altında erimesine ve göze temas etmesine yol açacağından kızarıklık, batma, kaşıntı ve sulanma gibi sorunlara yol açabiliyor.

Havuza ve denize yüzme gözlüğü olmadan girme

Denize ve havuza yüzme yüzücü gözlüğü olmadan girme. Aynı zamanda kontakt lens kullanıyorsan da, lensle havuza veya denize girmek enfeksiyona yol açan etkenlerin lense yapışarak göze bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle kontakt lens kullanman gerekiyorsa günlük olanları tercih edin ve üzerine mutlaka yüzme gözlükleri tak.

Klimaya karşı dikkat et

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, ”Klimanın bilinçsiz kullanılması gözyaşının daha fazla buharlaşmasına, bu nedenle batma, kaşıntı, bulanık görme ve göz kuruluğuna yol açabilir. Klimalı ortamda uzun süre durmamaya, ara sıra pencereleri açmaya ve klimaya doğrudan maruz kalmamaya dikkat et” diyor.