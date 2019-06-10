Yaz dönemini İstanbul’da geçirenler için Titanic Hotels İstanbul keyifli bir mola alternatifi hazırladı. Titanic Business Golden Horn ve Titanic Business Kartal’ın yarı olimpik havuzlarıyla sen de yazın tadını şehirde doyasıya çıkarabilirsin.

İstanbul’un merkezi lokasyonlarında, evinizdeki konforu size yaşatan Titanic Hotels İstanbul yaz mevsimini şehirde geçirenler için serinletici bir alternatif hazırladı. Bu yaz, şehrin sıcağında Titanic Business Golden Horn ve Titanic Business Kartal’ın havuzlarında keyifli saatler geçirebilirsin.

İş temposundan ve sıcak havadan kaçmak için ulaşımı son derece kolay olan Titanic Business Golden Horn’nun ve Anadolu yakasında misafirlerine kusursuz hizmet sunan Titanic Business Kartal’ın yarı olimpik havuzunu hafta içi 07:00 – 20:00, hafta sonu 08:00-20:00 saatlerinde tercih edebilirsiniz. Havuz keyfini hafta içi 120 TL, hafta sonu 150 TL’ye çıkarabilirsiniz. Tüm hafta boyunca 0-5 yaş arası çocuk misafirler ücretsiz ağırlanırken 6-11 yaş arası çocuklar için giriş ücretlerinde %50 indirim uygulanıyor.

Serinletici kokteyller ve lezzetli atıştırmalıklarla dolu zengin havuz menüsünün tadını çıkarırken kendini şehrin içinde ancak şehir yorgunluğundan uzakta hissedeceksin.