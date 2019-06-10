Vejetaryensen, ancak yine de canın leziz bir burger çekiyorsa; sebzelerle zenginleştirilen bu tarifi denemende fayda var.

EKMEK İÇİN

1 yumurta

10 gr maya

10 gr esmer şeker

150 ml ılık su

500 gr tam buğday unu

125 gr light yoğurt

50 ml zeytinyağı

1 yumurta sarısı, üzeri için

KÖFTE İÇİN

80 gr nohut veya bakla (çiğ ağırlık)

1 yumurta

2 çorba kaşığı tam buğday unu

200 gr sebze (kabak, yeşil soğan, taze bezelye)

60 gr light kaşar peynir

1 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:

1/ Yumurta, maya, esmer şeker ve ılık suyu karıştırarak maya karışımını oluştur. Tam buğday ununu bir kâseye boşalt ve ortasına bir havuz yap. Bu havuzun içine maya karışımını dök.

2/ Yoğurt ve zeytinyağını ilave et, yoğur. Yoğurma süresi en az 20 dakika olmalı. Ardından hamuru derin bir kapta, ağzı kapalı bir şekilde mayalanması için 30 dakika beklet.

3/ Süre sonunda hamuru tekrar yoğur ve 7 eşit parçaya böl. Hepsini yuvarlayarak bir tepsiye yerleştir. Tepside 30 dakika daha beklet. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dk pişir.

4/ Bakliyatları haşla ve püre hâline getir. İçerisine sebze ve peynir dışındaki bütün malzemeleri ekle.

5/ Sebzeleri ince ince kıy. Kaşar peynirini rendele ve tüm malzemeleri karıştırıp 7’ye böl. Köfte şekli ver, teflon tavayı sprey ile yağlayarak hepsini pişir. Ekmeklerin içine yerleştirerek servis yap. (Dilersen artan köfte ve ekmekleri dondurucuda saklayabilir, sonraki günlerde yiyebilirsin.)

7 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 445 kalori, 65 gr karbonhidrat, 18,3 gr protein, 14,6 gr yağ