Yazın tadını çıkarırken kendine iyi bakmaya ve fit kalmaya ne dersin? Mevsime uygun beslenme tavsiyelerine uyarsan, metabolizman da bunun karşılığını verecektir.

Yazı: Diyetisyen Berrin Yiğit

1- Ana öğünlerini planla. Ana öğünlerde protein eklenmiş salatalar, zeytinyağlılar, bolca yoğurtla yenen fırınlanmış sebzeler soğuk kış günlerine kıyasla daha cazip geliyor, değil mi? Su, lif içeriği zengin yaz sebze ve meyveleri, beslenmenin ana çatısına otursun.

2- Kontrollü beslen. Özellikle muhabbet eklenince kalkması zor olan yaz sofralarında, mezeler eşliğinde bolca yenen ekmek risk olabilir. Balıkçı veya kebapçılarda, kendine özel sossuz salata tercih et ve ana yemeğini önden söyle.

3- Yaz demek aynı zamanda bol hareket demek. Örneğin yüzmeden önce sadece 15 dakika yürü. Günde üç defa yüzdüğünü varsayarsak, toplamda 40-45 dakika ekstra hareket eklemiş olursun.

4- Evden çıkmadan önce plaj çantana çiğ kuruyemiş ve mevsim meyvesi gibi atıştırmalıklar koymayı unutma. Böylelikle hem ani kan şekeri düşmelerini engellersin hem de yemek masasına aç oturmazsın.

5- Çok masum gibi görünen ve yaz aylarının vazgeçilmezi olarak aklımıza kazınan karpuz ve peynir ikilisini yerken dikkatli ol. Ölçülü yemezsen hafif bir öğün de olsa kilo aldırır.

5- 80/20 kuralını uygula. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yüzde 80 oranında sadık kalırsan kendine yüzde 20 ödül verebilirsin. Çok fazla kısıtlayıcı olmak sıkılmana ya da ipin ucunu kaçırmana sebep olabilir.

6- Yazın en sık yaptığımız hatalardan birisi, yaz meyvelerini sınırsızmış gibi tüketmek. Bir kere başladın mı bırakamadığımız şekerli yaz meyveleri yağlanmana neden olabilir. Günde iki küçük kâseyi aşmamayı hedefle.

7- Plajda çok fazla yemek alternatifinin içinde senin de canın hamburger ya da pizza istiyor olabilir. O zaman sana bir tüyo: Hamburgerinin üst ekmeğini yeme; yanına da bol ama sossuz salata söyle. Pizza yemek istersen de iki dilim pizzayı bol salata ile destekle. Hiçbir şey yasak değil, her zaman söylediğim gibi önemli olan denge.

8- Maden suyu baş tacın olsun. İçine ekleyeceğin aromalarla (limon+çilek, yaban mersini+ zencefil+ limon, kiraz+ananas) maden sularına lezzet katabilir. Böylece kalorili kokteyllere alternatif yaratabilirsin.

9- Yaz aylarında artan sosyallikle birlikte uyku düzenleri değişebiliyor. Değişen uyku düzeni kilo almanı tetikleyebilir. Çünkü uykusuzluk tatlı, tuzlu ve yağlı şeyleri yeme isteğinin artmasına sebep oluyor. Bu da fiziksel olarak aç olmasan bile açlık hissetmene neden olur. Günde en az altı saat uyumaya özen göster.

10- Yaz deyince akla direkt dondurma gelir, biliyorum. Haftada iki-üç kez, bir-iki topu aşmamak kaydıyla tatlı bir kaçamak yapabilirsin. Peki, nasıl tüketmek gerek? Dondurulmuş vişne üzerine 1 top dondurma alabilirsin veya sade iki top olacak şekilde tüketebilirsin. Yeter ki çikolata, gofret, şekerleme veya sos ilaveli; büyük porsiyonlu kupları tercih etme.

11- Bir öğünde çok yediysen gün içinde dengelemeyi unutma. Örneğin sabah çok büyük bir kahvaltı yaptıysan; günü latte ile geçiştirebilir akşam da kontrollü yiyebilirsin. Sosyallikten ödun vermeden kilo koruma için gününü planlamak önemlidir.

12- Yaz tatilinin sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkarmaya çalış ve stres yapma. Sağlık bir yolculuktur ve senin için doğru olan da dengeyi bulmaktır. Bunu bir zorluk olarak düşünme, sağlıklı alışkanlıklar kazandığın için mutlu ol.