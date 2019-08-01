Yaz sofralarında hafif lezzetler aradığımız yadsınamaz bir gerçek. Fırınlanmış tavuğu da akşam yemeğinde tüketebilirsin.

4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler

1 kg tavuk baget

1 adet limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası ya da rendelenmiş domates

5-6 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Taze kekik, biberiye dalı

HAZIRLANIŞI

Tavukları derin bir kâsenin içine al. Üzerine zeytinyağını, bir limonun suyunu, tuzu, karabiberi, ezilmiş sarımsakları, biberiye dallarını ve taze kekiği ekle. Tuz ilave edip iyice harmanladıktan sonra buzdolabında en az 4-6 saat ve hatta mümkünse bir gün beklet. Marine ettiğin tavukları sosuyla birlikte fırın kabına al. Üzerine salça veya domates rendesini ilave et. Önceden ısıttığın 180 derece fırında tavukları kurutmadan 50 dakika kadar pişir. İsteğe göre soya sosu da ekleyebilirsin.