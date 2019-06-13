Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi de sofrana sağlık katmak için ideal.
Malzemeler:
30 gr. bebek roka (rukola)
Su
30 gr. Yedikule marul
30 gr. yağlı marul (kop)
20 gr pikan cevizi
40 gr. rokfor peyniri
1 adet yeşil elma
1 adet limon
Yapılışı:
Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika beklet. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya böl. Rokfor peynirini ufak parçalar haline getir. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda beklet. Bebek roka, Yedikule marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurut. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştır. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis et
Akçaağaç vinegret için malzemeler:
10 ml. akçaağaç şurubu
Deniz tuzu
Zeytinyağı
3 gr. Dijon hardalı
Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koy ve el blenderı yardımıyla karıştır. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığın salata ile karıştır.