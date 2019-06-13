Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi de sofrana sağlık katmak için ideal.

Malzemeler:

30 gr. bebek roka (rukola)

Su

30 gr. Yedikule marul

30 gr. yağlı marul (kop)

20 gr pikan cevizi

40 gr. rokfor peyniri

1 adet yeşil elma

1 adet limon

Yapılışı:

Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika beklet. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya böl. Rokfor peynirini ufak parçalar haline getir. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda beklet. Bebek roka, Yedikule marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurut. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştır. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis et

Akçaağaç vinegret için malzemeler:

10 ml. akçaağaç şurubu

Deniz tuzu

Zeytinyağı

3 gr. Dijon hardalı

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koy ve el blenderı yardımıyla karıştır. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığın salata ile karıştır.