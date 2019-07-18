Sıcakların ortaya çıkışı ile birlikte vücudumuzda bir takım değişiklikler meydana gelir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artar ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışır.

Bunun sonucunda ise vücut daha fazla su kaybeder. Vücudun susuz kalması, sıvı ve elektrolit kayıpları, vitamin ve mineral eksiklikleri ile ciltte hassasiyetin artması gibi sağlık problemlerine sebep olur. İşte yazı sağlıklı geçirebilmek için hem ferahlatan hem de besin değeri yüksek besinler…

Vücut kilon başına 30 ml su

İlk yapman gereken susuzluk hissetmeden su içerek vücudunun ihtiyacı olan günlük sıvıyı ona temin etmek olmalı. Bu nedenle her insan kendi kilosu başına yaklaşık 30 ml kadar su içmeli Örneğin, 60 kg ağırlığındaki biri, 30×60=1800 ml su tüketmeli. Bazen sadece susuzluğunu gidermek için değil, ferahlayıp serinlemek için de bir şeyler içmek isteyebilirsin. Aslında ikisini bir arada yapmak daha da makbuldür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tercihini aşırı şekerli ya da asitli içeceklerden değil, hem serinleten hem de sağlıklı ve düşük kalorili içeceklerden yana kullanmandır.

Limonlu, domatesli besin değeri yüksek gıdalar

Tükettiğin sıvıların besin değerini yükseltebilirsin. Örneğin taze sıkılmış limon suyundan yapacağın şekersiz bir limonata mükemmel bir tercih olabilir. Damak tadına göre 5 bardak suya 3 orta boy limonun suyunu ekleyip 1 çay kaşığı kadar süzme bal ile tatlandırarak da bu sıcak günlerde kendini ferahlatabilirsin.

Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerdiği için domatesi her mevsimde öneriyoruz ama yaz aylarında buzdolabından çıkarıp soğuk meyve niyetine yiyebileceğiniz domatesin suyunun daha da faydalı olduğunu biliyor muydun? Domateste bulunan likopen, çok değerli bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı maddedir; domates pişirildiğinde, püre haline getirilirse ya da taze taze sıkıp domates suyu hazırlarsan sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığına da iyi gelir.

Kahve ve çay yerine soğuk sütlü, tarçınlı tok tutan karışımlar

Son zamanlarda bir kahve çılgınlığı aldı başını gidiyor. Ama bu furyanın altında her gün bir fincan kahvenin kendinizi daha enerjik hissettirmesinin yanında antioksidan etkilerinin de varlığı yatıyor. Böyle bile olsa sıcak yaz günlerinde kahveyi kısıtlamak da fayda var, çünkü kahve ve çayın fazlası idrar söktürücü etkileri ile sıvı kaybını artırabilir. Bunun yerine bir bardak soğuk süte iki kaşık kahve ve yarım kaşık tarçın ekleyerek hem soğuk hem de tok tutan bir alternatif öğün hazırlayabilirsin.

Tarçın faydaları saymakla bitmeyen bir besin; ister kahveye, ister süte, isterseniz çaya ekle… Hatta soğuk çaya özellikle ekleyin, yanına belki kırmızı meyvelerden ya da şeftali veya kayısı püresinden de karıştırıp hem bol lifli, hem bol antioksidan içeren metabolizma hızlandırıcı süper bir içecekle serinle.

Probiyotik kaynağı yoğurtlu alternatifler

Yazın bazen öğünleri hafif geçirmek de iyi gelebilir. Mesela hem protein zengini hem de probiyotik kaynağı az yağlı yoğurdu, soğuk salatalık ile ister yanında söğüş olarak, isterse rendelenip cacık halinde tüketebilirsiniz. Hem tok tutar, hem de kalorisi ve porsiyonu kontrollüdür. Soğuk yoğurtlu çorbalar da güzel bir alternatif olabilir, sıcak yaz günlerinde öğlen ya da akşam serinletip ferahlatır.

Su ve lif deposu mevsim meyvesi kavun ve karpuz

Kavun ve karpuz gibi yaz meyveleri de sıcak günlerde serinleten kurtarıcın olabilir. Karpuz yüksek oranda su ve lif içerir. Tokluk hissi verirken, içerdiği A ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde halsizliği alır, dinç tutar. Üstelik likopen içerdiği için cildini de güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Ancak abartılı tüketirsen içerdiği şeker nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğinizi, hatta kilo alabileceğini de unutmamalısın.

Cildin için yeşil yapraklı sebzeler

Yazın cildini güneşin zararlı etkilerine karşı koruyacak başka besinler de var. Turunçgiller, kayısı, domates ve koyu yeşil yapraklı sebzeler yüksek karotinoid içerirler ve metabolizmamız tarafından A vitaminine dönüşerek cildimizi zararlı güneş ışınlarına karşı daha az hassas hale getirirler. Kısacası bol koyu yeşil yapraklı sebzelerle domates içeren taze bir salatanın yanında taze sıkılmış meyve suyu hem ferahlatır, hem de vücuduna iyi gelir.

Tatlı hevesin için şekersiz dondurma

Laktoza karşı hassasiyetin yoksa bir porsiyon dondurma ile de ferahlayabilirsin. Şekersiz, meyveli doğal dondurma, düşük glisemik indeksi sayesinde serinlemeye çalıştığında kan şekerini de fazla yükseltmeden tatlı hevesini gidermene yardımcı olur. Ama unutma, bir top dondurma yeter de artar.