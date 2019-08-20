Yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle yaz ayları özellikle hamileler için daha zor geçiyor. Uzmanlar, bu nedenle hamilelerin yaz aylarında beslenmelerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. İşte anne adaylarının sağlıklı bir yaz geçirmek için yapması gerekenler…

Her yaştan bireyi etkileyen yaz ayları, sıcaklıkların ve nem oranının yüksekliği nedeniyle anne adaylarını da zorluyor. Op. Dr. Barış Çoban, bebeğini beklerken her anın tadını çıkarmayı hak eden hamilelerin beslenmelerine dikkat ettikleri takdirde sıcak yaz günlerini daha kolay atlatabileceklerini söylüyor. Su kaybı artığı için su tüketiminin de artırılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Barış Çoban, “Anne adayları vücutlarının susuz kalmaması, ayrıca bebeklerinin de rahat edebilmesi için günlük olarak ortalama 2 -2,5 litre su içmeli” diyor. Çoban, hamilelere önerilerini şöyle sıralıyor:

Bulantın varsa az tuzlu ayran iç

Eğer çalışıyorsan ve yoğun iş temposu sebebiyle su içmeyi unutuyorsan, masanda mutlaka su şişesi bulundurmalısın. Hamileliğinin ilk aylarında isen ve azda olsa bulantın varsa az tuzlu ayran, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir gıdadır. Sıcaklıkların yüksek olması sebebiyle vücutta hararet yaşanabilir. Bu durumu baskılamak için, içinde şeker ilavesi olan meyve sularını tüketmekten kaçınmalısın. Bu gibi şeker katkılı olan besinler, hızlı bir şekilde ve gereksiz yere kilo almana ve kan şekeri dengeni de bozarak daha sık acıkmana neden olur.

Ara öğünleri es geçme

Çalışan anne adayları, öğle ve akşam yemeği saatleri arası mutlaka ara öğün yapmalıdır. Öğle yemeğinden 2 – 3 saat kadar sonra yağsız bir tost ya da sandviç, kuru meyve, kuruyemiş ya da bir kutu süt tüketebilirsin. Ara öğünün nedeni vücudu enerjisiz bırakmamak ya da yaşanması muhtemel olan bir tatlı krizinin önüne geçmektir.

Omega-3 vitamini açısından zengin olan gıdalar, anne adayları için ara öğünlerin olmazsa olmazı olmalıdır. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler Omega-3 vitamini açısından oldukça zengin besinlerdir. Özellikle yeteri kadar balık tüketemeyen ya da balık yemekten pek hoşlanmayan anne adayları, bu tarz kuruyemişleri ara öğünlerinde mutlaka tüketmelidir.

Günlük 2 porsiyon süt ürünü tüket

Süt ve süt türevi bütün besinler, anne adaylarının günlük olarak tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alır. Günde 2 bardak süt, ayran ya da yoğurt tüketimi, tüm anne adayları için çok önemlidir. Hamilelikte ilk üç ayın tamamlanmasının ardından anne adayının ihtiyaç duyacağı kalsiyum miktarı da artacaktır. Bu nedenle üçüncü ayın tamamlanmasından sonra süt ürünlerinin 3 bardak tüketilmesi gerekir. Eğer sütü sevmiyor ya da içmekte zorlanıyorsan ayran, meyveli yoğurt ya da sütlü tatlı tüketebilirsin.

Meyveyi ihmal etme

Hamilelerin günlük olarak 2-3 porsiyon meyve tüketmesi annenin sağlığı için olduğu kadar, bebeğinin sağlığı içinde gereklidir. Meyvelerden maksimum oranda faydalanmak için meyvelerin çeşitlendirilerek tüketilmesi çok akıllıca olacaktır. Böylece hem sofraların renklenmiş hem de sağlığın için çeşitli vitaminleri bünyenize katmış olursun. Hamilelikte C vitamini çok önemlidir. Ayrıca terleme yoluyla kaybedilen potasyumun karşılanması içinde C vitamini önemli bir destekçidir. Bu nedenle C vitamini açısından zengin meyveleri tüketmeyi tercih edebilirsin.

Etlerin mutlaka iyi pişmiş olmalı

Anne adayları için hamilelik boyunca çiğ et ve çiğ et içeren ürünlerin tümü yasaktır. Bu yüzden özellikle çalışma ortamına sipariş edilen her türlü et, balık yada tavuk ürünlerinin iyice pişmiş olmasına dikkat edilmelidir.