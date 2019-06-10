Vitamin ve mineral deposu olan salatanın diyetlerde önemli rol oynadığı su götürmez bir gerçek. Üstelik ister yemeğinin yanında ister ana öğün olarak da tüketebilirsin. İşte yaz aylarında sofrandan eksik etmemen salatalar…

Tavuklu sezar salata

1 porsiyon tavuklu sezar salata yaklaşık 450 kcal enerji veriyor. Mayonez yerine yoğurt kullanmak alacağın kaloriyi düşürmeni sağlıyor. Dengeli bir öğün için 2-3 adet kepekli kraker ile tüketebilirsin.

Cevizli tulum peynirli roka salatası

1 porsiyonu yaklaşık 400 kcal içeriyor. Tam ve dengeli bir ana öğün yerine geçmesini sağlamak için yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsin.

Hellim peynirli salata

1 porsiyon ızgara hellim peynirli salata 500 kcal enerji veriyor. Tam buğday ekmeği ile tüketildiğinde uzun süre tokluk sağlıyor.

Buğdaylı mercimek salata

1 porsiyonu yaklaşık 280 kcal enerji veriyor. Yanında bir kase yoğurt veya ayran ile ana yemeğinizin yerine tüketebilirsin.

Kinoalı semizotu salatası

Kinoa gluten içermeyen bir tahıl. Salatalara eklendiğinde ekmek tüketmiş gibi düşünmek gerekiyor. Salatanın kalorisini de artırıyor. Semizotunu pişirirken içine kinoa ekleyerek bir salata yaparsan bu salatayı ana yemek olarak rahatlıkla tüketebilirsin. Yanına bir kase yoğurt ekleyerek tüketmeyi unutma. 1 porsiyonu yaklaşık 300 kcal enerji veriyor.

Yoğurtlu semizotu salatası

1 porsiyon yoğurtlu semizotu salatası 40-50 kcal enerji veriyor. Hem tokluğu sağlamada hem de posa almada beslenmede katkısı büyük. Ana yemeklerinin yanı da yardımcı yemek olarak tüketebilirsin.

Sade yeşil salata

1 porsiyon yeşil salata, içine eklenen zeytinyağı ile beraber en fazla 80-90 kcal enerji veriyor ve aslında sindirimi esnasında bile bu enerjiyi bizler harcıyoruz. Dolayısıyla özellikle diyetlerde en çok tercih edilmesi gereken salata çeşidi yeşil salata. Fakat ana yemek olarak düşünmemek, ana yemek olarak alınacaksa yanına mutlaka bir protein kaynağı ekleyerek tüketmek gerekiyor.

Çoban salata

Çoban salata aynen yeşil salata gibi diyetlerde ana yemeklerin yanında rahatlıkla tercih edilebilecek, kalorisi çok düşük salatalardan. 1 porsiyonu sadece 150 kcal enerji veriyor.

Domatesli patlıcan salatası

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Közlenmiş veya ızgara patlıcan ve taze domateslerden hazırlanan bir salata et yemekleri yanında çok güzel bir tok tutucu salata olabilir. Zeytinyağını dikkatli eklemek kaydıyla yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz. 1 büyük kasesi en fazla 100 kcal enerji veriyor” diyor.

Dereotlu arpa şehriye salatası

Ana yemeğinin yanında ve ekmek yerine 1 küçük kase kadar tüketebilirsin. 1 küçük kasesi bile 140 kcal enerji vermeye yetiyor.