Yaz aylarında alışveriş listene sağlık katan ve aynı zamanda formda kalmana yardımcı olan besinleri keşfetmeye ne dersin?

Yazı: Diyetisyen Berrin Yiğit

Yüksek kalorileri avlayan basit değişimlerle bir sonraki market alışverişinde daha doğru seçimler yapman için basit 10 kolay adım;

Dereotu:

En iyi ödem atıcı, iştah kapatıcı tok tutan bir besindir. Harika bir kalsiyum kaynağıdır. Yazın fazla kalorileri avlamak için zeytinyağlı yemeklere, salatalara, çorbalara, tostun içine, ayran ve cacığa bolca ekleyerek tüketebilirsin.

Semizotu:

Zayıflatıcı özelliği dışında su içeriği yüksek olduğundan harika bir ödem atıcı ve omega 3 dostudur. Vücuda faydalı elzem yağlar içerir, vücut stresini azaltan, tok tutan bir besindir. Semizotu yemeği dışında salatalarda, cacıkta da kullanılmalıdır.

Barbunya

Yağ yakımına, iştah kontrolünün sağlanmasına destek verir. Lif içeriği ile bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Zeytinyağlı olarak sofralarda özellikle yer alan barbunya, salatalara da çok yakışır.

Mantar

Sağlığın güç ve enerji evidir. Mükemmel bir antioksidan kapasitesine sahiptir. Bu sayede kolonda kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olabilecek toksik atıklarının birikimin engellenmesine desteği kadar, astım, romatizma, kalp hastalıklarına da yatkınlığı azaltabilmektedir. Izgarası ve sotesi ana yemek olarak tüketilebilirken; yemeklere garnitür yapılıp, salatalara da çiğ olarak da eklenebilir.

Yumurta

Anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurta, uzun süreli ve dengeli doygunluk hissi sağlar. Sabah salatalarına, sandviçlere ekleyebilir; menemen, çılbır yapabilirsin. Kokusu rahatsız ediyorsa muhakkak kimyon ve pul biber serpmeni öneririm.

Kefir

Süt ürünlerinden olan kefiri mutlaka beslenmene dahil et. İyi bakterileri koruyan kefir, hücrelerin temizliği ve beslenmesinde bir numaradır. Tadını sevmiyorsan; az yağlı ayranla karıştırıp içine kuru nane ve pul biber ekleyebilir ya da 1 porsiyon meyveyle tatlandırabilirsin. Yaz aylarında cacık veya soğuk çorba olarak da kefiri tariflerine dahil edebileceğini de unutma.

Lor peyniri

En düşük yağ ile en yüksek protein kaynağıdır. En ucuz ama en kaliteli peynirdir. Sofralarımızdan eksik olmayan peynir çeşitlerine muhakkak loru da ekle. Çörekotu, pul biber, biraz zeytinyağı ve ceviz eşliğinde afiyetle yenebilir. Dilersen ince kıyılmış dereotu veya maydanozla karıştırabilir ya da çarliston biberi suyla hafif pişirip lor peyniriyle harmanlayabilirsin.

Tarçın

Dur durak bilmeyen tatlı isteğine çare buldun desem sevinir miydin? Her gün 1 çay kaşığı kadar tarçın kan şekeri, trigliserid ve kolesterol seviyelerini düşürebilmektedir. Ayrıca tansiyonu da düşürmesi özellikle sıcak yaz günlerinde faydalıdır. Toz tarçını süt, yoğurda, meyvelerin üzerine ekleyebilir, çubuk tarçını ise çaylarına veya içme suyuna atabilirsin. Tarçın, tavuk yemeklerine de yakışabilir.

Çörekotu

Çörekotu; hücrelerin sağlığı, beslenmesi ve yenilenmesi için destekçidir. Öğütülüp ya da doğal haliyle salatalara, yoğurda yakışacak çörekotu doygunluk hissi dışında zindelik de yaratır. Hazmı kolaydır aynı zamanda gaz gidericidir. Her gün 1 tatlı kaşığı çörekotu bağışıklık sistemi için de harika bir destektir.

Pulbiber

Vücudun ateşi, metabolizma hızlandırıcısı pul biber bağırsakları da hızlandırır. Zayıflama diyetlerinde bolca yer alan pul biberin farklı türlerini de sofralarından eksik etme. Çorbadan, balığa salatadan yumurtaya her yemekte kullanımını artır.