Kendine uygun cilt bakım ürünlerini seçerken; cilt tipin, ten rengin ve yüz şeklin kadar belirleyici bir etken daha var: Yaşam tarzın!

Doğa Tutkunu

Rol Modelin: Gwyneth Paltrow

Favori İçeceği: Yeşil çay

Favori Kombini: Doğal dokulu elbise, tişört ve jean

Favori Tatil Rotası: Yeni Zelanda

Doğayı ve doğallığı seven kişiliğin bakım seçimlerini de bu yönde etkiliyor. Bitkisel bazlı ürünler ve mümkünse organik içerikler, kullandığın bakımlara inanman için yeterli. Kulladığın ürünlerin az kimyasal içermesi ve aynı zamanda etkili olması ilk isteğin.

Bakım Önerisi: Kimi zaman doğal içerikler de ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullandığın ürünlerin termal su içeriği, lavanta, papatya gibi antiseptik içeriklerle yatıştırıcı etkisi olmasına dikkat et. Açık havada vakit geçirmeyi tercih ettiğin için gündüz kreminde mineral koruma filtresi olmalı. Gece kreminde ise yapılandırıcı ve onarıcı aktiflerden yardım al. Sonic aletlerle derinlemesine temizlik yapmak ve doğal bakım yağları kullanmak da günlük bakımının önemli bir parçası olabilir. Bakım uygulamalarından en doğal olanı, kendi kanınızın kullanıldığı PRP. Kür şeklinde uygulandığında cildin doğal elastin liflerini güçlendirdiği bir gerçek.

İş Kadını

Rol Modeli: Tory Burch

Favori İçeceği: Espresso

Favori Kombini: İnci küpe, siyah elbise

Favori Tatil Rotası: Avrupa seyahati

Zamanla yarışıyorsun ve kaliteden ödün vermiyorsun. Erken kalkıyor ama geç yatıyorsun. Bakımının ana fikrinde az ama etkili ürün kullanmak var. Ofisteki kapalı ortam, bilgisayar ekranı ve gün içerisindeki stres devantajların. Toplantılar arası seni kendine getirecek ekspres bakımlar ve pratik kozmetikler favorin.

Bakım Önerisi: Gece bakımına ağırlık vermelisin. Unutma ki, cilt kendini gece onarır. Gece için yapılandırıcı bir serum edin. Çantanda kesinlikle serbest radikallerle savaşan antioksidan zengini bir nemlendirici ve ortamdan dolayı kuruyan cildini yumuşatacak termal sulu bir sprey bulunmalı. Gündüz nemlendirici sürmeyi unutursan; o halde güneş korumalı, nemlendirici özelliği olan ve cilde renk veren bir fondöten kullanmanda fayda var. Daha parlak ve dinlenmiş bir cilt için ise birkaç ayda bir mezoterapi arzında cilde verilen vitamin kokteyllerinden yardım almaya bak.

Sportif

Rol Modeli: Izabel Goulart

Favori İçeceği: Yeşil smoothie’ler

Favori Kombini: Tayt, spor ayakkabı

Favori Tatil Rotası: Kışın Alpler, yazın güney sahilleri

Aktif ve hareketli yapın, seni bakım ritüellerine karşı tahammülsüz yapıyor. Uzun uzadıya bakımlar hiç sana göre değil. Terlemeye bağlı akne ve sık duş almaya bağlı kuruluk problemleriyle karşılaşabilirsin.

Bakım Önerisi: Duştan sonra cildim temizlendi diye düşünme, kir ve terin cilt gözeneklerinden arınması için kesinlikle temizleme sularından yardım al. Hem yüze hem de göz çevresine kullanılabilen akıllı kremler, zamandan kazanmanı sağlar. Makyaj konusunda aceleci davranma, yüzündeki spor sonrası kızarıklığın geçmesini bekle ve herhangi bir ürün kullanarak bu tazeliği örtme. Aynı şekilde spordan sonra, kan dolaşımının düzene girmesini bekleyip, terlememek için nemlendiricini en az 1 saat sonra sür. Ayrıca fazla sporun, cildini hızlı yaşlandırdığını da unutma. Kaliteli yaş almak için düzenli peeling’ten yardım al. Bu ,cildin kalınlaşmasını ve ince kırışıklıkların oluşmasını engelleyecektir.

Kaynak: Yazı, Glamour dergisinden derlenmiştir.