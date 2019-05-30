Haziran sayımızla karşındayız! Bu ay kapağımızı Duygu Sarışın süslüyor ve sağlıklı yaşam sırlarını paylaşıyor.
Yaza mutlu ve dinç bir başlangıç yapman için gereken her şeyi düşündük. İşte bu sayımızda seni bekleyen konular:
- Fitness seviyeni ve motivasyonunu yükseltmek için seninle benzer sorunları yaşayan kadınların hikâyelerine ve taktiklerimize kulak ver.
- Bu egzersiz planını uygulamak için spor salonuna gitmene gerek yok. Evde pilates yaparak duruşunu düzelt.
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- Diyetisyen Berrin Yiğit’in yaza özel beslenme önerilerini uygula ve fit kal.
- Genetik Bilimi Uzmanı & Moleküler Biyolog Miray Karayılan ile hangi antrenman türünün sana uygun olduğunu bul ve kendini geliştir.
- Yaşam Koçu & Sanat Terapisti Talyaa Vardar ile hayatı bütüncül bir bakış açısıyla anlamanı sağlayacak evrensel yasaları keşfet.
- Başkalarının negatif duygularını göğüslemek yerine, bu duygularla başa çıkmayı ve omzundaki yükü atmayı öğren.
- 7 günlük wellness planımızı ajandana kaydet; sağlığını iyileştir ve tutkularının peşinden git.