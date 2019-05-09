Geçtiğimiz altı ayda yaşadığı değişim nedeniyle herkesi kendine hayran bırakan Deniz Akkaya, WH için kamera karşısına geçti.
Yaptığı egzersizlerle gündemimizde olan ünlü modelle gerçekleştirdiğimiz rengarenk ve dinamik kapak çekiminin kamera arkasını izlemeye ne dersin?
Söyleşi: Pınar Şen
Fotoğraf: Emrah Esen
Styling (Kapak Karesi): İrem Arkan
Styling (İç Kareler): Fırat Gençdoğan
Saç: Özdemir Özcan
Makyaj: Erdem Şahanlı
Asistanlar: Gökhan Sirkeci , Kemal Demirkaya
Video: Erçin Oran
Video Kurgu: Tuğba Özbayrak