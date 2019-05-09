Geçtiğimiz altı ayda yaşadığı değişim nedeniyle herkesi kendine hayran bırakan Deniz Akkaya, WH için kamera karşısına geçti.

Yaptığı egzersizlerle gündemimizde olan ünlü modelle gerçekleştirdiğimiz rengarenk ve dinamik kapak çekiminin kamera arkasını izlemeye ne dersin?

Söyleşi: Pınar Şen

Fotoğraf: Emrah Esen

Styling (Kapak Karesi): İrem Arkan

Styling (İç Kareler): Fırat Gençdoğan

Saç: Özdemir Özcan

Makyaj: Erdem Şahanlı

Asistanlar: Gökhan Sirkeci , Kemal Demirkaya

Video: Erçin Oran

Video Kurgu: Tuğba Özbayrak