Yaz mevsimine adım adım yaklaştıkça, fazla kilolardan kurtulmanın kolay olmayacağı endişesiyle sağlığı riske atacak hatalar da yapılabiliyor. Oysa dikkat edeceğin bazı basit kurallar; hem yaz mevsimini sağlıklı ve zinde karşılamana hem de kilo verme çabalarına katkı sağlayabilir.

1- Sıvı tüketimini artır

Su, vücudumuzun olmazsa olmazı. Sağlıklı beslenme çerçevesinde her gün kilogram başına 30 ml su içilmesi gerekiyor. (Örneğin 70 kg bir birey için 2100 ml) Ancak bu miktar hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte terleme oranının artması nedeniyle yetersiz kalıyor. Dolayısıyla su tüketiminin hava sıcaklıklarının yükseldiği bugünlerde daha da artırılması vücudumuzun su-mineral dengesini koruyarak baş dönmesi, bulantı, bayılma hissi gibi sağlık problemlerinin yaşanmasını engelleyecek çok önemli bir unsur. Su tüketiminde dikkat edeceğin en önemli nokta susamayı beklemeden su içmeye özen göstermek.

2- Meyveyi abartma

Her biri iştah açan rengarenk meyveler; vitamin, mineral, posa ve antioksidan alımı açısından oldukça faydalı ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmek son derece önemli. Zira meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmeden aşırı tüketilmesi olması gereken porsiyondan daha fazla tüketilmesi çok fazla şeker ve kalori alımına neden oluyor.

3- Kendini aç bırakma

Kilo kaybetmek ille de aç kalmayı gerektirmiyor. Günde 3 ana öğün ve açlık hissettiğiniz dönemlerde ara öğünler yaparak porsiyon kontrolünü sağlayabilirsin. Aç kalarak değil, sağlıklı tercihleri az az ve sık sık tüketerek formda kalabilirsin.

4- Şok diyetlerden kaçın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, “Şok diyetler veya standart diyet reçetelerini takip ettiğinde hızlı kilo kaybı yaşarsın ancak bu kayıp yağ kaybından ziyade çoğunlukla su ve kas kaybıdır ve aynı zamanda metabolizman da bu süreçte yavaşlar. Dolayısıyla bu kalorisi düşük diyetleri bıraktığında porsiyonlarınızı çok az artırsan bile vücudun yağ depolamaya başlar, kaybettiğin kiloların daha fazlasını hızla alırsın. Bu nedenle kısa dönemli hızlı kilo kayıpları yerine uzun vadede hem sağlıklı beslenme hem de düzenli egzersizin içinde olduğu sağlıklı yaşam biçimini benimseyerek daha formda ve daha sağlıklı olmak senin elinde” diyor.

5- Tatlı krizlerine karşı temkinli ol

Kalori değeri ve yağ içeriği oldukça yüksek olan kızartılmış tatlılar ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları ve dondurmayı tercih etmek sağlıklı beslenmenin altın kurallarından biri. Ancak sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlıları tüketirken de her besinde olduğu gibi porsiyon miktarlarına mutlaka dikkat et, aşırıya kaçma.

6- Gazlı içecekler tüketme

Sıvı ihtiyacınızı başta su olmak üzere ayran, kefir ve maden suyu gibi sağlıklı içeceklerle karşılamaya dikkat edin. Zira gazlı içecekler ve meşrubat gibi şeker ve katkı oranı yüksek içecekler sağlığa zararlarının yanı sıra kilo alımına da neden oluyor.

7- Mevsim sebzeleri tüketmeyi ihmal etme

Hem doğal birer şifa deposu hem de diyet dostu olan mevsim sebzelerini tüketmeyi ihmal etmeyin. Günde 4-5 porsiyon sebze bağışıklık sistemini güçlendirmek için de önemli. Özellikle yeşil renkli sebzeleri folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tüket. Yiyecekleri iyi çiğnemen ve yavaş yemen de doygunluk hissi vermesi sayesinde diyetine katkıda bulunacak önemli bir etken.

8- Yağlı besinler ve kızartmadan kaçın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Tüketeceğin veya tüketmekten kaçınacağın besinler kadar, yemekleri hazırlama yöntemin de hem sağlık hem de diyetine katkı yapması açısından büyük önem taşıyor. Kızartmadan ziyade; yiyecekleri daha çok ızgara, buğulama ya da fırında hazırlamaya dikkat et” diyor.