Vücudunun egzersize cevap vermesi konusuna açıklık getiriyoruz.

Grup dersleri, HITT ve cycling seansları… Okurumuz Melisa hepsini denedi. Ancak mesai saatleri ya da sosyal etkinlikler, favori dersleriyle çakıştığı zaman koşu bandıyla kaldı. “Aslında egzersiz yapmaktan zevk alıyorum ve stres atmama da yardımcı oluyor” diyor ve ekliyor; “Ancak tüm bu yaptıklarımdan sonra, şişkin hissetmek yerine gerçekten egzersiz yapan birine benzememem gerekirdi diye düşünüyorum.”

Teşhis

“Kendini egzersize adamış olmasına rağmen, vücudunda değişimi görmek için belli bir hedef belirlemesi gerekiyor” diyor Ballantyne. Belirgin karın kası mı, barfiks çekebilecek kadar güçlenmek mi, yoksa ara vermeden 10 km koşmak mı istiyorsun? Tam olarak ne istediğini bilmeden, sonuç almayı bekleyemezsin.

Egzersiz Planı

Neyin peşinde olduğunu öğrendikten sonra, egzersiz programını hazırlayabilirsin. Egzersiz derslerini bir anlık hevesle seçme. Kilo vermek istiyorsan: “Haftalık rutininin en az üç gün, 30 dakikalık vücut ağırlığı ile yapılan egzersiz programı içerdiğinden emin ol. O zaman yağlarınla vedaşabilirsin” diyor Ballantyne.

Odak noktanı bul

Denge kur: Egzersiz düzenini sürekli değiştiriyor musun? Herhangi bir egzersiz türünde aşırıya kaçmamak için Runkeeper, myWOD ya da MyFitnessPal gibi bir uygulamalarla egzersiz programını takip edebilirsin.

B planın olsun: Egzersiz derslerini kaçırdığın zamanlar için iki yedek plan bulundur. Biri kardiyo, diğeri ise güç odaklı olsun. Kaçırdığın ders, dans ise koşuya gidebilirsin. Eğer boot camp dersini kaçırdıysan, oturma odanda push up, lunge ve diğer vücut ağırlığı hareketlerini yapabilirsin.