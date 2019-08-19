Yaban mersinli yulaflı bar; kahvaltı için önceden pişirip sabahları tüketebileceğin eşsiz lezzetlerden biri. Yapımı bir hayli trafik olan bu vegan tarifi denemende fayda var.

Malzemeler

Reçel için;

2 bardak Yaban mersini

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

2 yemek kaşığı Chia tohumu

Hamuru için;

1 bardak yulaf unu

1 bardak yulaf

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 adet olgun muz

1/4 bardak akçaağaç şurubu

1 tatlı kaşığı Vanilya özütü

Püf Noktaları

Muzlar oda sıcaklığında olursa ezmesi çok daha kolay olacaktır.

Yapılışı:

Yaban mersinini bir sos tenceresinin içerisine al. Tencerenin altını aç ve akçaağaç şurubunu ekleyip güzelce karıştır. 5 dakika pişirdikten sonra yaban mersini suyunu bırakınca chia tohumunu da ilave et ve biraz daha karıştır.

Reçeli bir kaseye alın ve soğumaya bırak..

Muzu derin bir kaseye alın ve bir çatal yardımıyla püre haline getir.

Yulaf ununu bir kasede kabartma tozu ile birleştir.

Muzun içerisine akçaağaç şurubunu ilave et..

Biraz vanilya özütü de ekleyip güzelce her şeyi birbirine yedir.

Yulaf ununu ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce karıştır.

Yulafı da ilave et ve tekrar güzelce harmanla.

Bir fırın kabını tezgahın üzerine al ve içine yağlı kağıt koy.

Hazırladığın hamurun üçte ikisini yağlı kağıdın üzerine al ve eşit yükseklikte olacak şekilde, kaşığın tersiyle ezerek yerleştir.

Üzerinden reçeli gezdir ve hamurun üzerine güzelce yay.

Reçelin üzerinden kalan yulaflı karışımı bırak ve kaşıkla birlikte güzelce yay.

Fırın kabını önceden ısıtılmış 190 derece alt- üst fanlı çalışan fırına ver ve yaklaşık 30 dakika pişir.

Fırından aldıktan sonra, 10-15 dakika kadar hafif ılıması için bekle.

Barı yağlı kağıtla birlikte kesme tahtasının üzerine al ve bir bıçak yardımıyla dilimleyip servis tabağına aktar.

Kaynak: İdil Yazar