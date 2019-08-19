Yaban mersinli yulaflı bar; kahvaltı için önceden pişirip sabahları tüketebileceğin eşsiz lezzetlerden biri. Yapımı bir hayli trafik olan bu vegan tarifi denemende fayda var.
Malzemeler
Reçel için;
- 2 bardak Yaban mersini
- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
- 2 yemek kaşığı Chia tohumu
Hamuru için;
- 1 bardak yulaf unu
- 1 bardak yulaf
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 2 adet olgun muz
- 1/4 bardak akçaağaç şurubu
- 1 tatlı kaşığı Vanilya özütü
Püf Noktaları
- Muzlar oda sıcaklığında olursa ezmesi çok daha kolay olacaktır.
Yapılışı:
- Yaban mersinini bir sos tenceresinin içerisine al. Tencerenin altını aç ve akçaağaç şurubunu ekleyip güzelce karıştır. 5 dakika pişirdikten sonra yaban mersini suyunu bırakınca chia tohumunu da ilave et ve biraz daha karıştır.
- Reçeli bir kaseye alın ve soğumaya bırak..
- Muzu derin bir kaseye alın ve bir çatal yardımıyla püre haline getir.
- Yulaf ununu bir kasede kabartma tozu ile birleştir.
- Muzun içerisine akçaağaç şurubunu ilave et..
- Biraz vanilya özütü de ekleyip güzelce her şeyi birbirine yedir.
- Yulaf ununu ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce karıştır.
- Yulafı da ilave et ve tekrar güzelce harmanla.
- Bir fırın kabını tezgahın üzerine al ve içine yağlı kağıt koy.
- Hazırladığın hamurun üçte ikisini yağlı kağıdın üzerine al ve eşit yükseklikte olacak şekilde, kaşığın tersiyle ezerek yerleştir.
- Üzerinden reçeli gezdir ve hamurun üzerine güzelce yay.
- Reçelin üzerinden kalan yulaflı karışımı bırak ve kaşıkla birlikte güzelce yay.
- Fırın kabını önceden ısıtılmış 190 derece alt- üst fanlı çalışan fırına ver ve yaklaşık 30 dakika pişir.
- Fırından aldıktan sonra, 10-15 dakika kadar hafif ılıması için bekle.
- Barı yağlı kağıtla birlikte kesme tahtasının üzerine al ve bir bıçak yardımıyla dilimleyip servis tabağına aktar.
Kaynak: İdil Yazar