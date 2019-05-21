Bacaklarında inceden kalına farklı çaplarda varisleri olan kişiler için, sıcak yaz mevsimi, yeni problemleri de beraberinde getirir.

Eğer bacaklarında böyle bir sorun varsa, ağrılarından veya bilek şişliğinden kurtulabilmek için ya da bacaklarını gözlerden saklama gereksinimi duymaman için bu konunun uzmanı bir kalp damar cerrahına başvurarak tedavi olabilirsin.

Varis sorunu yaşayan kişilerin sıcak havalarda şikayetlerinin artabileceğini söyleyen Prof Dr Semih Barlas, yeni teknoloji tedavi yöntemleri ile çok kısa sürede, anestezi almadan ve bacakta hasar yaratmadan bu sorunu giderebildiklerini dile getirdi.

Barlas, varis problemi olanların yaz aylarında yaşayabileceği bacak huzursuzluğunu azaltacak 8 ipucu verdi.

Serin kal: Aşırı sıcak, bacaklarındaki venleri (toplardamarları) genişletir; ağrıya yol açar. Zonklama ve hassasiyeti daha da kötüleştirir. Olabildiğince, gözenekli kumaşlardan yapılmış, bol veya rahat kıyafetler giyerek vücudunu serin tutmaya çalış.

Susuz kalma: Gün içinde çok fazla su veya sıvı tüketerek hem vücudunu daha serin tutacak hem de dolaşımınıza katkıda bulunacaksın. Unutma ki, yetersiz sıvı alımı, kanını koyulaştıracak ve bacaklarında pıhtı oluşma tehlikesini artıracaktır.

Hareketsiz kalma: Yüzme ve yürüme gibi aşırı zorlayıcı olmayan egzersizler, düzenli yapıldığında, baldır kaslarını çalıştıracak ve bacaktaki dolaşımı iyileştirecektir. Eğer işte veya evde çok oturmak zorundaysan, 30 dakikada bir ayağa kalk, parmak uçların üzerinde yükselip alçalma, ayak bileklerini hareket ettirme hareketleri yap. Otururken, bacaklarını hafifçe ileri uzatıp, ayaklarını yukarı-aşağı oynatın. Bunları gün içinde düzenli ve sık aralıklarla yaptığında, bacaklarındaki basıncı azaltacak ve dolaşımını hızlandıracaksın.

Topuklulardan uzak dur: Baldır kaslarının iyi çalışması, bacaklardaki kirli kanın temizlenmek üzere akciğerlere doğru taşınmasını sağlar. Yüksek topuklu ayakkabılar ise, bu kasları hareketsiz kılar. Olabildiğince düz ve ortopedik ayakkabılar giymeye çalış.

Basınçlı çoraplar giy: Günümüzün basınçlı çorapları, eskilerin ‘anneanne çorabı’ diye tanımladıkları varis çoraplarından çok farklıdır. Çok farklı renk ve desenlerde bulabilmek olasıdır. Bacağın havalanmasını engellemezler. Ayak bileği düzeyindeki daha fazla basıncın, yukarı doğru çıktıkça azalacak biçimde üretilmeleri sayesinde ‘kademeli basınç’ özelliği taşımaktadırlar. Bu da bacağımıza, aşağıdan yukarıya doğru bir masaj etkisi yaratmaktadır. Giydiğin kıyafete göre, dizaltı, kasığa kadar veya külotlu olanları seçebilirsin. Çorapların basınçları doktorun tarafından sana söylenmeli, bacağın ölçülerek doğru beden seçimi yapılmalıdır. Kademeli basınçlı bir çorabı asla ezbere alma.

Yanmak yerine suni bronzlaştırıcı kullan: Eğer varis tedavisi görmediysen veya varislerinden kurtulmadıysan, güneş altında yanmaya çalışma. Bronz bir bacağa sahip olayım derken, sorununu kötüleştireceğini unutma. Mutlaka renklenmiş bir bacakla dolaşmak istiyorsan, bu işi kozmetik/suni bronzlaştırıcılarla sağla.

Bacaklarını yüksekte tut: Oturduğun zamanlarda, yerçekiminin varisler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için, bacaklarının altına bir yükseklik koyun. Bu bir basamak, bir puf olabileceği gibi, yattığın zamanda küçük bir yastık da olabilir.

Gıdaya dikkat et: Tuz tüketimini azaltman ve fazla kilolarından kurtulman, bacaklarındaki şişliklerin daha az olmasını ve bacaklarınızın üzerine binen ağırlığın hafiflemesini sağlayacaktır.