Türkiye’de bir hastalık olarak bilinirliği az olan vajinismusun tedavisi yüzde 100 mümkün. Vajinismustan bir cinsel terapist yardımıyla kurtulabilirsin.

Cinsel ilişkiye girememe durumu olan Vajinismus, başta vajina etrafında olmak üzere tüm vücutta bir kasılma, endişe, korku, tiksinme ve panik halidir. Seks esnasında ağrı duyma korkusu, kasların birleşmeyi engellemesiyle sonuçlanır.

Aile ve Evlilik Danışmanı Psikolog Begüm Özkaya, “Çocuklara cinsel eğitim ve cinsel bilgi verilmemesi, cinsellikle ilgili her şeyin ayıp sayılması, bilgisizliğe ya da cinsel mit dediğimiz aslı olmayan bilgilere sahip olunmasına neden olmaktadır. Hastalığın nedenlerini beklenti korkuları, bilgi eksiklikleri, problem eğilimi taşıyan normlar, değerler, hurafeler, kişisel korkular, eşler arasındaki sorunlar, organik nedenler şeklinde sıralamak mümkündür. Genel olarak vajinismus, geçmişte yaşanan travmalardan, duyulan abartılı hikâyelerden, bilgi eksikliklerinden, baskıcı yetiştirilme tarzından ve çarpık düşüncelerden oluşmaktadır” açıklamasında bulunuyor.

Tedavisi Her Zaman Başarılıdır

Vajinismus’un genellikle sadece kadının yaşadığı bir sorunmuş gibi algılandığını belirten Begüm Özkaya, “Şunu bilmek gerekir ki, genellikle sadece kadının yaşadığı sorunmuş gibi algılansa da; kadının ve erkeğin ortak bir sorunu olan vajinismus ailesel bir problemdir. Oldukça karmaşık ve dikkat çekici bir sorun olan vajinismus %100 tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan çiftlerin olumsuzluğu kabullenip, bir cinsel terapiste başvurmaları tedavinin yarısıdır. Tedaviyle birlikte, cinsel ilişkiye pozitif bir yaklaşım sağlamak, bilgi eksikliğinde yardımcı olmak ve uyarılmaya yönelik davranışsal tedavi ile uyarılmayı öğretilmektedir. Vajinismus kolayca teşhis ve çabucak tedavi edilmektedir. Tedavisi her zaman başarılıdır” diyor.