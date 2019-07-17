Yaz aylarında sık görülen rahatsızlıklardan biri de kuşkusuz ki vajinal enfeksiyonlar. Gel, bu konuya daha yakından bakalım.

Vajinal enfeksiyonlar neden kaynaklanır?

Vajinitler yani vajinanın enfeksiyonları mantar veya bakteri enfeksiyonlarına bağlı olarak meydana geliyor. Bazı durumlarda bu etkenlerin ikisi veya tümü birden beraberce enfeksiyona neden olabiliyor. Kadınlarda oldukça sık rastlanılan vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma gibi şikâyetler, genellikle genital bölgede meydana gelen enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Bu enfeksiyonlara ise birden fazla neden zemin hazırlıyor. Vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasının temelinde vajen florasının bozulması yatıyor. Hormonal dalgalanmalarla, âdet kanamasıyla ya da cinsel ilişkiyle bir miktar bozulan bu denge, yaz aylarında ev dışındaki ortamlarda vakit geçirilmesi, sık sık denize ya da havuza girilmesi, ıslak mayo ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk ve alkolün etkisiyle daha da savunmasız hâle geliyor. Bir yıl boyunca dört gözle beklediğiniz tatilimizin vajinal bir enfeksiyon nedeniyle zehir olması mümkün oluyor.

Vajinal enfeksiyonlar yaz aylarında daha sık görülüyor

Yazın hava sıcaklığının yükselmesiyle beraber genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonu artıyor. Çoğu kez vajinada normal olarak bulunan mantarlar, vajen florasında oluşan değişiklikler sonucu aktif hâle geliyor. Enfeksiyon gelişebiliyor. Yazın çok terlemek, bölgenin havasız kalması gibi nedenler de enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yaz aylarında genital bölgenin nemli kalmasına sebep olan sentetik çamaşırlar, dar pantolonlar da mantar enfeksiyonunu artırıyor. Havuz sonrası bu şikâyetler biraz daha artar. Nedeni; havuzdan mantar bulaşması değil. Havuz suyundaki klorun, vajen florasındaki yararlı bakterileri öldürmesi sonucu var olan mantar sporlarını aktif hâle getiriyor.

Vajinal mantar enfeksiyonun belirtileri

Vajinal mantar enfeksiyonunda en sık görülen belirtiler; genital enfeksiyonların hepsi her zaman bulgu vermeyebiliyor. Vajinal akıntıda artma ve renk değişikliği, koku tek bulgu olabiliyor. Kaşıntı ve vajinada yanma hissi bunlara eşlik edebiliyor. Bu durumda dış genital organlarda kızarıklık ve ödem meydana gelebiliyor. Kaşıntı çok şiddetli olabiliyor. Öyle ki, kaşımaya bağlı olarak o bölgenin derisinde sıyrıklar ve küçük kanamalar oluşabiliyor. Bu belirtilere çoğunlukla beyaz renkli, kokusuz, süt kesiği kıvamında akıntı da eşlik edebiliyor. İdrar yaparken yanma, idrarın değdiği bölgelerde sızlama ve cinsel ilişki sırasında da ağrı yaşanabiliyor. Vajinal enfeksiyon nedenleri stres, gebelik, bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar, antibiyotik kullanımı, bazı doğum kontrol hapları, yanlış hijyen kuralları, genital temizliğin yanlış yapılması, florayı bozan sabunların kullanılması, sıkı dar naylon iç çamaşırların kullanımı, havuz deniz sonrası ıslak mayo ile kalmak sayılabiliyor.

Vajinal enfeksiyon nasıl önlenebilir?

Hijyen kurallarına uy. Günde iki kez çamaşır değiştir.

Çamaşırları deterjan değil, sabunla yıka ve kızgın ütüyle ütüle.

Dar kıyafetler giymemeye özen göster. Pamuklu kıyafetler giymek daha iyi gelir.

Sabun gibi temizleyicileri genital bölgende kullanma; duş alırken ve genital bölgede temizlik yaparken aşırıya kaçmamaya dikkat et.

Genital bölgenin temizliği için normal sabun ya da parfümlü kozmetik ürünleri kullanma. Bu bölge için özel üretilmiş sabunlarla temizleyebilirsin.

Vajinal duş yapma. Genital temizliği normal su ile önden arkaya doğru dıştan yap.

Islak mayo ile uzun süre kalma. Havuz sonrası klordan arınmak için mutlaka duş al.

Ortak kullanılan tuvaletler, epilasyon merkezleri, saunalar enfeksiyon kaynağı olabileceği için bu alanların kullanımında maksimum özen göster.

Yazın en sık görülen vajinal enfeksiyonlar

Yazın karşılaşabileceğin enfeksiyonlar arasında bakteriyel vajinitler ve mantarlar yer alıyor.

Mantar enfeksiyonu: Bu kandida mantarı ile ilgili bir durumdur ve mantar enfeksiyonları en yaygın olanlarıdır. Genital bölgede yanma ve kaşınma, alışılmadık yoğun beyaz bir akıntı, sık idrara çıkma ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtileri ile ortaya çıkıyor.

Bakteriyel vajinozis: Kadınların üreme çağında sık görülüyor. Vajinoz, cinsel yolla bulaşan hastalıkların gelişme riskini artırıyor. Cinsel ilişkiden sonra vajinada “balık” kokulu bir akıntı, idrar yaparken yanma, akıntıda renk değişimi, vajinal kaşıntı ve ağrı belirtileridir. İyi alınmış öykü ve fizik muayene bulguları ile vajinal akıntıların genellikle tanısı konuyor. Gerekli görülürse vajinal kültür de mikroorganizma tespit ediliyor. Enfeksiyon etkenine göre uygun antimikrobial tedavi yapılıyor. Ayrıca ağrı ve ödemi azaltmaya yönelik lokal tedaviler, hijyen ve eşin tedavisi de temel prensiplerdendir.

Mantar enfeksiyonları doğru ilaç tedavisi ile kolaylıkla kontrol altına alınabiliyor. Ancak vajinal florayı alt üst ettiği için ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle mantar enfeksiyonunun doktor kontrolünde tedavi edilmesi önem taşıyor. Tekrarlayan mantar enfeksiyonları bazen diyabetin habercisi dahi olabiliyor. Üreme sisteminin sağlığını koruyabilmek için genital organlarda oluşan enfeksiyonların erken tanınması ve erken tedavi edilmesi gerekiyor. Genital organlarda çok sık karşılan enfeksiyonlar kişiye ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Ayrıca yaratabileceği kalıcı hasarlarla ve tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarla gelecek dönemlerde kısırlığa bile neden oluyor.

Kaynak: Marie Claire, Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan