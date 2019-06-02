Vegan beslenmek kas kazanamamak anlamına gelmiyor. Yüksek proteinli bu salata, tofuya lezzet katıyor.

4 PORSİYON

Malzemeler:

Taze sert tofu, 750 g

Barbekü baharatları, 50 g

Barbekü sosu, 100 ml

Bir havuç, soyulmuş ve rendelenmiş

Bir küçük şalgam, soyulmuş ve rendelenmiş

Kırmızı soğan, yarım, iyice doğranmış

Karalahana, çeyrek, iyice doğranmış

Bir kırmızı acı biber, iyice doğranmış

Portakal suyu, 50 ml

Akçaağaç şurubu, 1 yemek kaşığı

Yapılışı:

01/ Tofunu iyice baharatlarsan en düşük miktarda yağ ile etler kadar lezzetli protein sunacaktır. Tofuları şeritler halinde dilimle ve barbekü baharatına batır. Izgarada 45 dakika boyunca bir kez çevirerek, sertleşene dek 170°C’de pişir.

02/ Soğuduğunda tofuna şiş geçir ve bir tarafına sos sür. Izgarada beş dakika karamelize et, diğer tarafına da sürüp tekrarla.

03/ Sebzeleri bir kâsede birleştir ve portakal suyu ile şurubu ekle. Lahana, testosteron üretimiyle ilişkilendirilen izotiyo-siyanat seviyelerini yükseltir. Biraz kastan daha fazlasını kazandıracak taze, antioksidan zengini bir salata olarak servis et.