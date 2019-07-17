Sağlığının anahtarı, parmak uçlarındaki detaylarda gizli! Aşağıdaki önerileri uygulayarak, bütüncül bir yaklaşımla tırnaklarını güçlendirebilirsin.

İYİ BESLEN

Sağlıklı tırnaklara kavuşmak istiyorsan, ilk dikkat etmen gereken şey beslenme düzenin. Omega-3 yağ asitleri (somon), magnezyum (badem), çinko (baklagiller) ve demir (et) içeren besinler, tırnaklarını güçlendirmeye yardımcı olur.

TAKVİYELERİ BOŞVER

Tırnaklarını iyileştirmeyi vadeden gıda takviyelerinin arkasında çok fazla bilimsel kanıt yok. The Harley Street Dermatology Clinic Danışmanı Dermatoloji Uzmanı Dr. Adam Friedmann, “Bu tür takviyelere ihtiyacın yok. Tırnaklarına ihtiyacı olan tüm besin öğelerini dengeli beslenerek sağlayabilirsin” diyor.

İÇERİKLERE GÖZ AT

Dr. Stern, “İçeriğinde ayçiçeği yağı gibi fosfolipid açısından zengin nemlendiriciler bulunan ürünleri tercih et” diyor ve ekliyor; “Alfa hidroksi asitlerin de kolayca kırılan tırnaklara iyi geldiği kanıtlandı.”

TEMİZLİĞE DİKKAT ET

El temizleme ürünlerinde bulunan alkol, tırnak etlerinin kurumasına neden olur. Alkolsüz ve doğal bileşenler içeren el temizleme ürünlerini tercih et.

ILIK SUYLA YIKA

Ellerini aşırı sıcak veya soğuk suyla yıkamamaya dikkat et. Buz gibi soğuk veya çok sıcak suyla temas, tırnaklarının aniden genleşip büzülmesine neden olur. Bu da tırnağındaki küçük bir sıyrığın, kocaman bir yırtığa dönüşmesine neden olabilir.