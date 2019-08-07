Stresliyken ellerini ağzından ayıramıyor musun? Tırnak etlerini ısırıp koparmanın sağladığı geçici rahatlama hissi, doğurduğu sonuçlara kesinlikle değmez.

Onikofaji denilen tırnak yeme alışkanlığı, sadece tırnaklarına zarar vermekle kalmıyor: Amerika’daki Mount Sinai Tıp Merkezi’nden Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dana Stern, “Tırnak yeme alışkanlığı, ağızda bulunan bakterilerin tırnaklara geçmesine yol açar” diyor ve sonuçlarını açıklıyor; “Bu da paronişi (dolama) gibi enfeksiyonları tetikleyerek, tırnağın etrafındaki derinin kızarmasına ve hassaslaşmasına neden olur. Sonuç olarak tırnak kenarları iltihaplanarak su toplayabilir.”

Tırnak yemek kötü bir alışkanlıktan daha fazlası olabiliyor. Dr. Takwale, “Anksiyete gibi zihinsel sorunlar, kendini tırnak yeme alışkanlığı ile de gösterebilir” diyor. Tırnak yemek obsesif kompulsif bozuklukla da ilişkilendiriliyor. Neyse ki, bu kötü alışkanlığı kırmayı başardığın takdirde, tırnağına verdiğin zarardan tamamıyla geri dönebilirsin. Mavala’nın tırnak bakım uzmanı Lynn Gray, “Tırnaklarını kısa ve manikürlü tutarsan, geriye ısıracak pek bir şey kalmaz” diyor. “Elleri veya ağzı, sakız çiğneyerek ya da stres topuyla oynayarak meşgul tutmak da işe yarayabilir” diye öneride bulunuyor. Bunlara ek olarak çocukluk günlerindeki çözümü uygulayarak, acı bir tada sahip olan ojelerden kullanmayı deneyebilirsin. Mavala Stop (86 TL, eczanelerde) transparan tırnak cilası, mide bulandırıcı (ama tamamen zararsız) tadıyla biçilmiş kaftan. Eğer bu da işe yaramazsa, geriye durumla barışmak ve ellerini olabildiğince temiz tutmak dışında bir seçenek kalmıyor.

KIRMIZI ALARM

Eğer tırnak koparmak veya ısırmak gibi bir alışkanlığın varsa, tırnağının çevresindeki kızarıklık, enflamasyon veya alerjik bir reaksiyonun göstergesi olabilir. Dr. Friedmann, “Ojeler kafur ve formaldehit gibi kimyasal maddeler içerdiğinden, alerjik kontakt dermatite neden olabilir. Ojelerin kişilerde alerji yapmasına sık rastlanmasa da, bu durumun gerçekleşmesi gayet mümkün” diyor. Daha önce böyle bir problemle karşılaşmadığın için güvende olduğunu düşünme. Dr. Takawe, “Uzun süredir kullanılan ojelere karşı da alerjik reaksiyon oluşabiliyor” diye ekliyor. Bu tarz reaksiyonlarla karşılaşma riskini azaltmak istiyorsan, içeriğinde zararlı toksinler barındırmayan ve 43 farklı renk çeşidi bulunan The Organic Pharmacy Organic Glam Oje’yi tercih edebilirsin (11 ml, 59 TL; dermoeczanem.com).