Terleme vücut ısısını ayarlayan önemli bir mekanizma olsa da özellikle yaz aylarında ve sıcak günlerde pek çok kişi için kabusa dönüşebiliyor. Kıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Peki terlemeye karşı hangi önlemleri alabilirsin?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, çevre ısısından fiziksel aktiviteye, psikolojik nedenlerden bazı hastalıklara hatta fazla kiloya dek birçok etkenin terlemeye yol açabildiğini belirterek “Terleme artışı olan kişilerde, altta ciddi bir neden yatıp yatmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer herhangi bir hastalığa ya da ilaç kullanımına bağlı bir terleme yoksa kişi bazı basit kurallara dikkat ederek terlemenin önüne geçebilir” diyor.

Açık renk ve pamuklu giysiler giy

Yaz günlerinde açık renk giysiler tercih etmek, güneşin etkisini azaltacak etkenlerin başında geliyor. Vücudunu saran kıyafetlerden ve sentetik oranı yüksek giysilerden özellikle kaçın. Terini alabilecek pamuklu kumaşlar ve geniş dokunmuş kıyafetler tercih et.

Bol su iç

Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmıyor. Su vücut sıcaklığını dengede tutmayı sağlıyor. Terleme yoğun olduğunda, vücudumuzdan tuz kaybı da gerçekleşiyor. Bu nedenle sodyum düzeyini sağlığa uygun aralıkta tutmak için, çok su içmenin yanı sıra maden suyu da tüket.

Kafein ve alkol tüketme

Fazla miktarda kahve ve çay içmek, alkol tüketmek ise terlemeyi tetiklediği ve su kaybını artırdığından kafeinli içecekler ve alkolden uzak dur.

Yediklerine dikkat et

Çok sıcak, baharatlı ve yağlı gıdalar ile soğan ve sarımsak da terlemeyi artırdığından tüketirken dikkatli ol. Fast food ve ağır gıdalar yerine hafif ve sade yiyecekleri tüket.

Adaçayı iç

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, “Adaçayı ve domates suyu da ter bezlerinin etkinliğini azaltan içecekler arasında yer aldığından aşırıya kaçmadan tüketebilirsin” diyor.

Fazla kilolarından kurtul

Fazla kilolar terlemeye yol açan başlıca etkenlerden biri. Bu nedenle hem genel sağlığınızı korumak hem de terlemeyi azaltmak için sağlıklı bir diyetle fazla kilolarından kurtul. Gerekirse uzman desteği al.

Hijyenine dikkat et

Günde en az bir kere banyo yap. Banyodan çıkınca iyice kurulanıp terleme önleyici ürünler kullan. Her banyodan sonra mutlaka çamaşırlarını ve giysilerini değiştir.

Bulunduğun ortamı havalandır

Bulunduğun ortamı, evini ve ofisini gün içerisinde sık sık havalandır. Hava sirkülasyonunu sağlamak bir nebze de olsa terlemeyi azaltıyor.

Aşırı hareketten kaçın

Fiziksel aktivite gerektiren işler terlemeyi artırdığından aşırı hareketten kaçın. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma. İşin gereği sürekli dışarıda ve güneşin altında bulunman gerekiyorsa, uygun zamanlarda ara vererek dinlenmeye çalış.

Sıcak su ile duş alma

Sıcak su ile duş almak vücut ısısını yükseltiyor ve çok fazla terlemeye neden oluyor. Vücut ısısını dengede tutmak için ılık veya mümkün ise soğuk su ile banyo yap.

Kol altı terlemesinde botoks tedavisi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, “Dermatolojide kozmetik amaçlı kırışıklıkların önlenmesi ve giderilmesi amacıyla kullanılan botulinum toksini artık aşırı terlemesi olan hastalarda tedavi amacıyla da kullanılıyor. Aşırı terlemesi olan hastalarda, terlemenin yoğun olduğu bölgede deri altına minik iğnelerle botoks ilacı enjekte ediliyor. Bu tedaviyle yaklaşık 6 ay o bölgedeki terleme durdurulmuş oluyor. En sık kol altı bölgesine uygulanan botoks, hastanın fiziksel ve ruhsal açıdan birçok sıkıntıya yol açan terleme sorunundan kurtulmasında büyük bir konfor oluşturuyor. Üstelik hastanın diğer vücut bölgelerinde terleme devam ettiğinden, o bölgedeki terlemenin durdurulması genel sağlık açısından bir sıkıntı oluşturmuyor ve hastaya herhangi bir zarar vermiyor. Ancak diğer tüm tedavilerde olduğu gibi mutlaka hastane ortamında, steril şartlarda ve tecrübeli bir hekim tarafından uygulanması gerekir” diyor.