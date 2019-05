Dikkat dağınıklığından uzak kalmak ve tek bir işe odaklanmak için neler yapman gerektiğini anlatıyoruz.

Günümüzün en önemli problemlerinden birinin de tek bir göreve yoğunlaşamamak olduğu su götürmez bir gerçek. Gelişen teknolojiyle etrafımızda dikkatimizi dağıtan şeyler çoğaldı. Hatta senin de e-posta yazarken YouTube’daki bir videoyu izlediğin ya da WhatsApp’ten gelen mesajı yanıtladığın zamanlar olmuştur. Clifford Ivar Nass tarafından Stanford Üniversitesi’nde yapılan birkaç araştırma, neslimizin çoklu görev salgınından mustarip olduğunu gösteriyor. Diğer araştırmalar bir seferde birkaç şey üzerinde çalışmanın verimliliği en az yüzde 60 ve IQ’muzu da en az on puan azalttığını söylüyor.

Sana tek bir işe odaklanman ve dikkat dağıtıcılardan uzak kalman için birkaç fikir verelim.

– Uyanık olduğun ilk saat ve yatmadan önce son saat herhangi bir ekrana bakma.

– Akışa kapılmadan önce telefonunu kapat. Bu zaman süresince yapmayı seçtiğin işten daha önemli bir şey yok. İşi bu kadar zorlaştırmak istemiyorsan, “rahatsız etmeyin” seçeneğini aktifleştir ki, acil durumda sadece sana en yakınların ulaşabilsin.

– Haftanın bir günü, cumartesi ya da pazar, bir günlük teknoloji orucu tut. (E-reader’ın yanında olabilir, ona izin veriyoruz!)

– Her gün bir ya da iki kez postanı kontrol edip yanıtla. Bu zamanları net belirle ve buna uy.

– Pomodoro tekniğini dene: Kendine bir mutfak zamanlayıcısı al ve bu esnada tek bir iş üzerinde çalışmaya yoğunlaş. Bu teknik, 25 dakika çalışıp 5 dakika dinlenmeyi hatırlatır ama sen 50 dakika çalışıp 10 dakika dinlenebilirsin. Senin için en iyi olanı bul, her 25 dakikalık zaman dilimini tamamlamak için disiplinli olmak çok önemli.

– Zevk alacağın bir ritüelle çalışmaya başla ve ödülle bitir.

– Dikkatinin dağıldığını fark ettiğin anda zihnini o ana dönecek şekilde eğit. Farkındalık ya da başka türlü bir meditasyon üzerinde pratik yap, yürüyüşe çık ya da yüz; seni tekrar ne yoğunlaştıracak ise onu yap.

– Dikkatinin dağılmayacağı bir yerde çalış. Bunu evde yapamıyorsan, kütüphane ya da kafeye gitmeyi dene. Çevrenin dikkatini dağıtmaya devam ettiğini görüyorsan, doğru yeri bulana kadar aramaya devam et.

– Her etkinliği ilgili iş gruplarına ayır ve her grubu kendi yerinde ve zamanında yap. Mesela, bir dergiye yazı yazıyorsan, sabah evde not alabilir ve araştırma yapabilir, öğleden sonra kütüphanede yazabilir ve gece kanepede düzeltebilirsin.

– Faturaları ödemek, telefon görüşmeleri yapmak gibi rutin görevleri bir araya topla ve hepsini tek seferde yap.



Kaynak: Ikigai