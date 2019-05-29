En sık yaşanan krizlerden biri olan tatlı isteğine çözüm sağlamak ve şeker isteğini doğru yöntemler ile köreltmek için bazı fikirlerimiz var!

Günlük içtiğin suyun en azından bir bardağına bir tutam Himalaya tuzu ekle.

Düzenli olarak su iç hatta sularını sebze ve meyvelerle canlandırarak etkisini artır.

Maden suyu baş tacın olsun. İçine ekleyeceğin kekik+greyfurt, limon+nane, yaban mersini+zencefil+limon, çilek+ananas gibi meyve illüzyonları ile maden sularına lezzet kat.

gibi meyve illüzyonları ile maden sularına lezzet kat. Gazlı içecek ve her türlü şekerli meyve suyundan uzak dur.

Her gün mutlaka iki-üç kupa bitki çayı tüket; özellikle beyaz, yeşil, mate çayı, rooibos, zencefil, karanfil ve tarçın tercih et.

ve tarçın tercih et. Ani açlık isteklerinde taze Hindistan cevizi tüket.

Yemeklerinde elma sirkesi ve baharatları bol kullan. Özellikle acı biber, zerdeçal, zencefil, kimyon, kekik, sumak ve tarçın beslenmende bolca yer alsın.

İkindi ara öğününü sakın ihmal etme, ana öğün kadar kıymetli olduğunu unutma.

Meyve yediğinde yanında muhakkak süt iç veya badem ye. Meyvenin üzerine tarçın serpmeye çalış.

Şeker isteği genelde serotonin eksikliği ile artar ve bunu önlemek zengin bağırsak florası ile mümkündür. Serotoninin yüzde 70’den fazlası bağırsaklarda üretilir. Bu nedenle beslenmende düzenli olarak probiyotik ve prebiyotik besinlere yer ver; kefir, ev yoğurdu, tarhana ve turşu tüket.

Serotonin hormonunu harekete geçiren en önemli faktörlerden birisi de egzersiz. Egzersizi günlük rutininin bir parçası hâline getir.

hormonunu harekete geçiren en önemli faktörlerden birisi de egzersiz. Egzersizi günlük rutininin bir parçası hâline getir. Uykusuz kaldığında yaşadığın enerji düşüşleri, canının tatlı istediğine dair bir yanılgıya düşmene sebep olur. Düzenli ve derin uyumaya dikkat et.

Stresini iyi yönetmek temel hedefin olsun.

-Diyetisyen Berrin Yiğit