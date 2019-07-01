2019 yılında yeni bir Şampiyonluk Serisi için “Super League Triathlon (SLT)” Malta’ya geri dönüyor ve bu serinin öncekilerden daha büyük ve daha iyi olması hedefleniyor.

“Super League Jersey (28 – 29 Eylül)”in akabinde 2019-2020 sezonunun ikinci bölümü olacak yarışma için Akdeniz adası heyecan dolu bu yarışmaya 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar tarihlerinde tekrar ev sahipliği yapacak. Bu aksiyon dolu yarışmaya – Jonny Brownlee ve Katie Zaferes’in geri dönüşü gibi – spor tarihinin en büyük isimleri eşlik edecek.

Etkinlik içeriğinde ise; izleyicilere bu heyecanın sadece bir kısmını sunan ve Genç ile Çocuk yarışmalarının da tanıtımını yapacak olan The Pro etkinlikleri, aynı zamanda Yaş Bazında yapılan Aquathlon, yat yarışları, eğlence yarışları, Corporate Team Enduro yarışları ve son olarak Fanzone’da yeni ve heyecanlı deneyimler olacak. Yaş Bazlı Aquathlon yarışmaları ve Eğlence Yarışları için kayıtlar şu an açılmış olup 10 Avro gibi cüzi bir fiyattan başlamaktadır.

SLT, Malta Turizm yetkilileriyle eğlence merkezli bir etkinlik için bu yarışta tekrar bir araya geldi. Malta Turizm Bakanı Konrad Minzi’nin konu hakkındaki açıklamaları ise şöyle: “Geçen yılki başarının ardından bu sene Super League sezonunu desteklemekten dolayı çok memnunuz. Triatlon ve SLT’nin gün geçtikçe popülerliği artmakta ve biz Malta’ya dünyanın en iyi atletlerini getirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Dünya çapında birçok markayı ve artisti adamıza getiren bu yarışlar, etkinliklerle dolu bir yılı tamamlamış olacak.”.

Gençlik, Spor ve Gönüllü Organizasyonlar Siyasi Danışmanı Clifton Grima ise şu açıklamalarda bulundu: “Dünya çapında ünlü atletlerin Malta’da bulunması sporun sadece fiziki olarak avantajını değil, aynı zamanda sosyal açıdan da önemini göstermektedir. Ülkemiz bu tarz yüksek seviyedeki organizasyonlara ev sahipliği yapabilmek adına iyi bir konaklama hizmeti, bütün yıl boyunca güzel hava koşulları, en son teknolojiye sahip olanaklar ve harika bir atmosfer gibi gerekli kapasiteye sahiptir.”

Cumartesi günü bütün yarışmacılar için bir dayanıklılık testi olacak. Birinci günden başlayacak olup kadın ve erkek yarışmacıları dahil edecek olan Genç ve Çocuk motosiklet yarışlarını Corporate Team Enduro’lar takip edecek. Spor camiasının ünlü isimlerini görmek isteyen yarışmacılar için profesyonel kadın ve erkek motosiklet yarışları öğleden sonra (yüzme-bisiklet-koşu x2) start alacak. Bu yarışmalarda atletler iki ayrı grupta mücadele edecekler (A ve B). Bu gruplardan en iyi 8 yarışmacı ise yarışmaların ikinci gününde “Dengeleyici” formatta yarışıyor olacak ve bu yarışlarda zamana karşı mücadeleyi ‘’yüzme-bisiklet-koşu x2’’ takip edecek. Diğer iki en hızlı yarışmacı ise Pazar Günü Finali’ndeki en iyi 20 sporcuyla birlikte yarışmaya hak kazanacak.

Yarışmaların ilk gününde Cumartesi Motosiklet Yarışları SLT sezonuna yeni dahil olmuş ve bundan sonra bütün Şampiyonluk Yarışları’nda devam ettirilmesi planlanmaktadır. Yarışmaların ikinci günü olan Pazar günü yarışları SLT’nin üç formatından biri olacak: Denge Yarışması, Motosiklet Yarışları veya Triple Mix. Denge Yarışması ise Malta’da yarışmaların ikinci günü için seçilmiştir.

SLT’nin CEO’su ve kurucu ortaklarından olan Michael D’Hulst’un açıklamaları da şöyle: “Super League 2019 Şampiyonluk Yarışları için Malta’ya dönmüş olmaktan dolayı çok keyifli. Önceki organizasyonlardan daha büyük ve daha iyi olacağız. Şu an için gelişmiş tecrübelerimizi Yaş Bazındaki Atletlere ve Göstericilere, aynı zamanda profesyonel yarışma çalışmalarımız ile Genç ve Çocuk bölümlerimize aktarmayı hedeflemiş durumdayız. Eğlence Yarışmaları, Aquathlon ve her türden yetenekli insanlar için hazırlanacak olan diğer etkinliklerle birlikte, fantastik bir eğlenceyi harika bir atmosferde sağlayacağız. Bu atmosferde izleyiciler en iyi dünyanın en iyi triatletlerinin bizim heyecan dolu formatlarımızda yarışmasını görecekler.”

Süper Lig Malta ve diğer SLT etkinlikleri hakkında bilgi için superleaguetriathlon.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Süper Lig Triatlon Hakkında

Süper Lig Triatlon dünya çapında zirveyi yansıtan, yarış anlayışını değiştiren, uzun ve kısa mesafe yarışçılarını bir araya getiren yarışmadır. SLT dünyada hızı ön plana çıkartan ve tahmin edilemeyen sonuçlar doğuran, en iyi, en becerikli ve çok yönlü kadın ve erkek yarışmacıların yer aldığı bir yarış ligidir.

Sezon boyunca 25 kadın 25 erkek olmak üzere triatletlerin arasında en iyi olmak için yarışan dünyanın her yerinden gelen yarışmacılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu 50 yarışmacının seçilmesi ise üç aşamada gerçekleşmektedir: Otomatik olarak önceki sezondan dahil olan 20 yarışmacı, play-off’lara kalan 12 yarışmacı ve SLT yarışmalarında “Altın Bilet”i; Bali’de (23-24 Mart), Poznan’da (28-30 Haziran) ve Ottawa (3-4 Ağustos) kazanan 18 yarışmacı. Dünyanın her yerinden gelen profesyonel yarışmacılar Şampiyonluk Yarışmaları’na seçilebilmek için yarışabilmektedir. Sezon boyunca bu lig dünyanın en muhteşem yarış alanlarında faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için internet adresini ziyaret edebilirsiniz: superleaguetriathlon.com

Süper Lig Malta İsim Sponsoru

Malta Turizm Ofisi





