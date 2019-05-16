Sağlığımız için su içmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bir şekilde bunu ihmal edebiliyoruz. Suyun hayati faaliyetlerin sürdürülmesindeki öneminin yanı sıra ruh hâlimiz üzerindeki etkisi de yadsınamaz bir gerçek.

Haydi gel ve sadece su içerek yapabileceklerini görelim:

Ödem at.

Vücudumuz sürekli işleyen bir fabrika gibidir. Bu nedenle sürekli atık ve toksin oluşur. Vücudun kendi doğal fonksiyonları ile bu atıkların atılabilmesi için sağlıklı bir dolaşım sistemi gereklidir. Bu da yeterli seviyede su içerek mümkün olabilir. Özellikle düzenli beslenmeyen, çok fazla ilaç kullanan, hareketsiz yaşam tarzı olan ve stresle mücadele edenlerin –yeteri kadar su içmedikleri takdirde– vücutlarında daha fazla ödem oluşması maalesef kaçınılmazdır.

Vücudumuz, terleme, idrar ve dışkılama yoluyla atıkları uzaklaştırdığı için su bir numaralı yardımcıdır. Detoks organlarının ideal şekilde çalışabilmesi için kilo başına 0,03 litre su içmek gerekir.

Bağırsak sağlığını önemse.

Bağırsakların düzenli çalışabilmesi için lifli gıdalar tüketmek, hareket etmek ve su içmek; olmazsa olmaz üç altın kuraldır. Bunlardan birinin bile eksikliği, bağırsakların etkili çalışmasını engeller.

Kilo yönetimini sağla.

Su metabolizmayı canlandırır, iştah kontrolüne ve doygunluk hissetmene yardımcı olur. Kilo vermek isteyenler, diyetlerine dikkat ettikleri kadar su takibi de yapmalılar. Su içmek, vücudun dolaşım sistemini hızlandırır; kalorileri ve toksinleri atmasına yardımcı olur. Böylelikle diyetimize sadık kalmamızı destekler. Güncel çalışmalar da metabolizma hızını 1-1,5 saatlik bir sürede yüzde 24-30 oranında artırabildiğini ve kalori yakmaya destek olduğunu belirtiyor. Yapılan çalışmalarda, yemeklerden 1,5 saat önce yarım litre kadar su içmenin, diyet yapan bireylerin daha az kalori almasına ve yüzde 44 daha fazla kilo vermesine yardımcı olduğu görülmüş.

Besinlerin emilimini artır.

Her zaman iyi ve sağlıklı gıdaları tüketmeye odaklanıyoruz. Sence, bu gıdaların ne kadarı vücudumuz tarafından kullanılıyor? Besinlerin verimli bir şekilde emilebilmesi için aldığın sıvı oranının ideal seviyelerde olması gerekir. Su, besinlerin sindirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra; vitaminlerin, minerallerin ve diğer besin ögelerinin emilimine yardımcı olur.

Cildini temizle.

Su, cildin elastikiyetinden parlaklığına kadar birçok konuda etkilidir. Düzenli olarak su içen kişilerde, ince kırışıklıkların dahi gözle görülür bir şekilde azaldığı saptanmış. Çünkü su, içimizi temizlediği gibi cildimizi de nemlendirerek canlı tutar.

Ruhunu besle.

Doğru miktarda su içmek, fiziksel ve bilişsel olarak formda kalmanı sağlar. Araştırmalar yeterince su içmemenin; odağını, zihnini ve kısa süreli hafızanı olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Yeterli su içmemek ruh halini de etkiliyor. Endişe ve stresin yanı sıra enerji düşüklüğü ve kafa karışıklığına neden oluyor.

Hafızanı güçlendir.

İçilen suyun yüzde 75-80’i beyin tarafından kullanılır. Eğer yeterince su içmezsen; depresyona eğilimin artar ve sık sık baş ağrıları ya da konsantrasyon bozukluğu yaşayabilirsin. Alkol aldıktan sonra yaşanan “hangover” durumunda, vücut ciddi anlamda susuz kaldığı için baş ağrısı, uyku hâli ve yorgunluk yaşar. Bu vücudunun senden su istediğine dair bir çağrıdır. Oruç tutan kişiler de ilk hafta yetersiz su içerse, sık sık baş ağrısı yaşayabilirler.

Hastalıklarla savaş.

Yeterli miktarda su içmek; böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, hipertansiyon gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Özellikle belli bir hastalığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin su içmeye biraz daha özen göstermeleri şarttır. Olası diğer hastalıkları da önlemek adına su tüketimi oldukça kıymetli. Özellikle kortizonlu ilaç kullananlar ve ameliyat olanlar, yaşadıkları süreci kontrol altına almak için su içmelidir.

Eklem ağrılarından kurtul.

Düzenli beslenmene, egzersiz yapmana ve esneme hareketlerini ihmal etmemene rağmen, eklem ağrılarından şikâyetçiysen; bunun bir sebebi de susuz kalmış olman olabilir. Öte yandan yoğun bir şekilde egzersiz yapanlarda kas içinde biriken laktik asidin dağılmasına da yardımcı olabilen su, kas ağrılarının rahatlamasına destek olabilir