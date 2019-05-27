İş görüşmesi yaptığın yerden haber beklediğin için stresli misin? O hâlde Tetris oyna.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre doksanlı yıllardaki bu favori oyun, bir yerden haber beklerken rahatlamana ve ruh halini iyileştirmene yardımcı oluyor. Bunun nedeni ise beynini meşgul ediyor ve zorluyorken, anda kalman ve zaman duygunu kaybetmen.

Tetris hoşuna gitmediyse, bir bulmaca çözmeyi deneyebilirsin. Ya da bir sonraki doktor ziyaretinde test sonuçlarını beklerken Pac-Man oynayabilirsin. Oyunlar, zorlu seviyeye geçmek gibi stres yaratan unsurlar içermediği sürece sana yardımcı olabilir. Aylar öncesinden beklediğin bir haber varsa (bir terfi veya şehir dışından bir iş teklifi gibi), koşmayı deneyebilirsin. Bu hem daha verimli olacak hem de aynı dikkat dağıtıcı etkiyi sağlayacaktır.

Kaynak: Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Profesör Dr. Kate Sweeny