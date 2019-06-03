Erken yaşta yaşanan stres, mevcut yüksek stres ile birleştiğinde, vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili olan kortizol hormonunun seviyesi olumsuz yönde etkileniyor.

Psychological Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, stresli olayların ileriki yıllarda beynin strese cevap verme sistemini nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Riskli doğum geçiren 90 kişi üzerinde yapılan araştırmada, hayat boyu yaşanan toplam stresin mi, yoksa çocuklukta maruz kalınan stresin mi daha etkili olduğu sorularına cevap arandı. Sonuçlar, kortizol düzeyinin hem erken çocukluk stresine hem de mevcut yaşanan strese bağlı olduğunu gösterdi. Yüksek stres seviyesi tespit edilen ve stresli çocukluk geçiren yetişkinlerin hormon seviyelerinin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bildirildi.

Kaynak: ScienceDaily