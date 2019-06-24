Birçok kişinin SLS kimyasalı hakkında endişeleri var, peki haklılar mı?

Son zamanlarda birçok kişi internet üzerinden açılımı Sodyum Lorl Sülfat olan SLS kimyasalı hakkında endişelerini dile getiriyor. Peki, SLS maddesinden gerçekten sakınmalı ve şampuan, duş jeli gibi ürünlerde “SLS-Free” alternatiflere bakmalı mıyız?

Sodyum Loril Sülfat Nedir?

SLS, şampuanlar, yüz temizleyicileri, duş jelleri ve hatta diş macunu gibi kozmetik ürünlerinde kullanılan, yağ arındırıcı ve köpürmeyi sağlayan bir maddedir.

Amerika menşeili, uluslararası bir kişisel bakım malzemeleri imalat şirketi Vogue’un müdürü, Jamie Kontz, “Sürfaktanlar, birçok bakım ürününde köpük oluşturmak ve temizleyici özellikler adına gerekli maddelerdir. Bunlardan en çok kullanılanı ise Sodyum Loril Sülfattır. SLS, hem düşük maliyetli hem de köpük oluşturma konusunda oldukça etkili. Çalışma prensibi sabununki gibi olan SLS, aynı zamanda hem endüstriyel hem de ticari temizlik ürünlerinde kullanılır.”

Sodyum Loril Sülfat Zararlı Mı?

Kontz, “SLS cildinizdeki kiri ve yağı temizler ancak son günlerde herkes tarafından tahriş edici olarak kabul edilen bu madde, ciltte ve gözlerde tahrişe sebep olabilir” diyor.

Hassas bir cilde sahipseniz, SLS muhtemelen cildinizi tahriş edecek ve cildinizi daha kuru hissetmenize neden olacaktır. Bununla birlikte eğer her hangi bir tahriş ya da kuruluk gözlemlemediyseniz, sodyum loril sülfat cildinizde her hangi bir yan etkiye sebep olmuyor demektir.

Natural Spa Factory’nin kurucu ortaklarından Emma Weber, ürünlerinde niçin SLS kullanmadıklarını iu şekilde açıklıyor: “Maddenin tahriş yaptığı, cildin su kaybı oranını arttırdığı (ki bu cilt sıkıntılarında önemli faktörlerden biri) aynı zamanda egzama ve sedef hastalığı gibi komplikasyonlara sebep olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Etkili bir temizlik için çokça köpük gerektiği sadece bir yanılsama. SLS’i de bu kadar popüler yapan tek özelliği de etkili köpürtme oranı. Bilinenin aksine, ne kadar çok köpük o kadar iyi temizlik demek değil.”

LUSH gibi güzellik markaları da çevreye verdiği zararlardan dolayı kullandıkları SLS miktarını azalttıklarını dile getirdi. Webber, “SLS genellikle palm yağından elde ediliyor ve hiçbir üretici kullandıkları palm yağının sürdürülebilir olduğunu iddia edemez. Palm yağı üretiminin dünyaya verdiği zarar oldukça büyük,” diyor.

Sodyum Loril Sülfat Saça Zarar Verir Mi?

Eğer saçların yeterince sağlıklıysa ve nem dengesi yerindeyse SLS içeren ürünlerin herhangi bir yan etkisini görmeyebilirsin. Ancak, saçların hali hazırda kuru, yıpranmış ya da kıvırcıksa bu ürünlerin saçlarına zarar verme ihtimali oldukça yüksek.

Bu durum ağız yaralarından mustarip olmayan kişiler için de aynı şekilde. Sadece ağzında ülser ya da herhangi bir yara olduğu dönemlerde SLS içeren diş macununun yarattığı ekstra hassasiyeti hissedebilirsin.

Sodyum Loril Sülfat Cilde Zararlı Mı?

Ciltte kullanıldığında, SLS doğal yağları arındırarak cilt bariyerine zarar vereceğinden tahriş ve kuruluğa neden olabilir. Kısacası cildin için hiç iyi değil.