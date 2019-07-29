Yaz aylarında sıcaklardan ötürü vücudun sıvı kaybı artıyor. Bu sebeple sıvı tüketimini artırmamız gerekiyor. İşte hem sıvı kaybını önlemek hem de yaza tat katmak için birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifler…

Güllü Limonata

Yazın en çok tercih edilen içeceklerin başında limonata geliyor. Limonata C vitamini deposu olmasının yanı sıra B vitamini, riboflavin, kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Gül yaprakları ise eklem iltihabı, kramp, grip, sindirim bozuklukları, bronşit gibi hastalıklara ek olarak depresyon ve uykusuzluk gibi psikolojik rahatsızlıklara da yardımcı olur.

Malzemeler:

Gül şurubu için;

340 gram toz şeker

375 ml su

125 ml bitkisel gül çayı ya da 2 çorba kaşığı kurutulmuş yenilebilir gül

Limonata için;

450 ml taze sıkılmış limon suyu

2 çorba kaşığı gül şurubu

İstediğin kadar buz

Bardakları süslemek için limon ve kurutulmuş güller

Yapılışı: Şeker, su ve gül yapraklarını orta ateş bir tencerede şeker eriyene kadar karıştır. Daha sonra oda sıcaklığında soğut. Gül yapraklarını ayırarak süzün ve mümkün olduğu kadar lezzet elde etmek için yaprakları ez. Eğer gül çayı kullanacaksan önce çayı hazırlayıp sonra şeker eriyene kadar pişir. Bir sürahi yardımıyla limon suyu ve gül şurubunu karıştır. Buz küpleriyle birlikte sürahiye koy ve yuvarlak kesilmiş limon ile gülleri ekle.

Sütlü Mango Shake

Süt ve tatlı mevsim mangolarından yapılan proteini zengin bir yaz içeceği olarak öne çıkan sütlü mango shake özellikle kilo almaya çalışanlar için bire bir. Mango demir, protein, A vitamini ve beta-karoten bakımından oldukça zengin. Ayrıca anemi hastalığının yanı sıra kalp ve göz rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Malzemeler:

2 büyük ve olgun mango (doğranmış halde yaklaşık 2 bardak)

1½ süt

1½ yemek kaşığı şeker

İsteğe bağlı iki ya da üç küp buz

Tarif:Mangoları yıkadıktan sonra soyun ve küçük parçalar halinde doğrayarak blender sürahisine koy. Süt, şeker ve buz küplerini ekle. Pürüzsüz ve kremsi bir hal alana kadar karıştır. Karışımı bardaklara dök, bademle süsle ve bir kaşık vanilyalı dondurma ile servis yap.

Karpuz Güzelliği

Hacminin yüzde doksanı oranında su içeren karpuz vücut için en faydalı meyvelerden biridir. A ve C vitaminleri kadar antioksidan açısından da zengindir. Karpuz güzelliği kısa süren yapılış süreci ile yaz günlerinin en çok tercih edilen tatlarından biridir.

Malzemeler:

Yarım litre maden suyu

150-200 gram kesilmiş ve çekirdekleri alınmış karpuz

Bir limon suyu

Bir tatlı kaşığı bal

Taze nane ve buz

Yapılışı: Maden suyu, karpuz, limon suyu ve balı bir karıştırıcıya döküp iyice karıştır. Bardaklara dökün ve bol buz ilave et. Servis için bardakları nane ile süsle.

Kaynak: İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman