Dondurulmuş tatlılara sağlıklı alternatifler sunan Sincerely Yogurt, katkı maddesi ve renklendirici içermeyen enfes lezzetleriyle yaz günlerini tatlandırıyor.

Geleneksel frozen yoğurt markalarından bir adım ileriye giderek az yağlı ve tamamen doğal tatlılar hazırlayan markanın en yeni lezzetleri; matcha ve lavantayı yaz listenize eklemeyi unutmayın!

Sağlığına özen gösteren lezzet tutkunlarına doğal ve katkısız tatlar sunan Sincerely Yogurt, sıcak yaz günlerinde serin rüzgârlar estirecek. Hem lezzet hem de serinliğe doyamayanların sağlıklı tercihi frozen yoğurtlar yaza iki yeni lezzet; matcha ve lavanta ile “merhaba” diyor.

Hem Lezzetli Hem Sağlıklı

Sincerely Yogurt’un bu yaza damga vuracak lezzetlerinden biri, Japon kültürünün köklü bir geleneği olan matcha. Tam bir antioksidan deposu olan matcha, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, zihinsel ve bedensel enerjiyi artırıyor. Enfeksiyonlara karşı korurken, hafızayı güçlendirip konsantrasyonu iyileştiriyor.

Sincerely Yogurt’un bir diğer lezzeti lavanta da lezzetli olduğu kadar sağlığa da faydalı. Lavantanın stres ve kaygı azaltıcı etkisi ile Sincerely Yogurt’un doğal tadı birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor.

Renkli Bir Şölen

Sincerely Yogurt’un yaz lezzetleri; matcha ve lavanta, tatları kadar renkleriyle de cezbedici. Matcha’nın coşkulu yeşili, lavantanın heyecanlandırıcı moru adeta görsel bir şölen sunuyor. Sincerely Yogurt’un bu iki yeni lezzeti, bu yaz damağınıza çok yakışacak.