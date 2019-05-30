Sıcaklarla mücadele etmek ve serinlemek için zencefilli soğuk yeşil çaya şans verebilirsin!

Malzemeler:

5 çorba kaşığı kurutulmuş yeşil çay

1 adet yeşil limon

1 parça taze zencefil (yaklaşık 5 cm)

Tarçın çubuğu

Hazırlanışı:

Zencefilin kökünü soyup, küçük parçalar halinde dilimleyin. Yeşil limonu iyice yıkayın ve ikiye böl. Yarısını kabuğuyla birlikte ince ince dilimle, diğer yarısını da sık. Tarçın kabuklarını da ekleyerek tüm malzemeyi iki taşım kaynat. Soğuduktan sonra yeşil elma dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsin.