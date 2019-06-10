Vücudunun çeşitli yerlerinde selülit olması aslında tamamen doğal ve normal. Bildiğin gibi östrojen hormonu sayesinde yağ depolamaya meyilliyiz. Yağ ise cilt altındaki bağ dokunun baskısıyla oluşan dalgalı görünümün başrol oyuncusu. Peki selülitten nasıl kurtulabilirsin?

Estetik cerrahi merkezinde yöneticilik yapan Jodie Wood, “Selülit genellikle kalçayı ve basenleri etkiler, ancak vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir” diyor. Bunun nedeni, kan akışı ve dolaşımın bu bölgelerde kısıtlı olması. Selülit karşıtı ürünler kullanmana rağmen portakal kabuğu görünümünden kurtulamadıysan, sana rehberlik edecek önerilerimize kulak ver.

Şekere Karşı Koy



Jodie Wood; “Selüliti azaltmak istiyorsan, aşırı derecede şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısın” diyor. Çünkü şeker, yağ hücrelerinde depolanıyor ve hücrelerin genişlemesine neden oluyor.

Harekete Geç



Wood, “Dolaşımını hareket halinde tutmaya çalışmalısın. Masa başı bir iş yapıyorsan bu biraz zor olacak, seni anlıyoruz. Ancak düzenli bir egzersiz programı uygularsan selülit görünümünü azaltabilirsin” diyor.

Tuzdan Uzak Dur



Tuzlu gıdalar vücudun su tutmasına katkıda bulunduğu için selülit görünümüyle de bağlantılı. İşlenmiş sodyum, cildin kurumasına neden olarak selülitli alanların belirginleşmesini tetikliyor. Ancak, bu söylediklerimiz rafine tuzları kapsıyor. Himalaya ve deniz tuzları, faydalı mineraller bakımından zenginler. Bu nedenle tuz seçimine dikkat etmelisin.

Vücudunu Fırçala



Vücut fırçaları selülitten kurtulma operasyonunda güçlü müttefiklerinden biri olabilir. Wood, “Kan akışını ve dolaşımını hızlandırmak için duştayken vücut fırçası kullanmanı öneririm” diyor. Bu yoğun kıllı fırçalar, selülitli alanın etrafındaki kan dolaşımını arttırıyor. Böylelikle portakal kabuğu görünümünün oluşumuna sebep olan toksinlerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

Sigarayı Bırak



Jodie Wood; “Sigara içmek selülit oranında artışa neden olabilir. Çünkü kan akışını azaltır ve kolajen oluşumunu azaltır” diyor.