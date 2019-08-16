Orgazma giden yolun sonunda karın ağrısı mı yaşıyorsun? Olası sebeplere yakından bakıyoruz.

Zevk vermesi gereken bir şeyin ağrıyla sonuçlanması hiç adil değil, farkındayız. Yale New Haven Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Dr. Mary Jane Minkin, karın ağrısı sandığın şeyin aslında pelvik ağrısı olabileceğini söylüyor. Bunun sebebi ise seksle ilişkili ağrının, karın bölgesinden ziyade vajinaya doğru olma eğiliminde olması. Ancak biz bunu karın boşluğundaki ağrı olarak yorumluyoruz. Haydi, gel ve ağrı hissinin nedenlerine bir bakalım.

1– Tercih Ettiğin Seks Pozisyonu

Minkin, seks sonrası yaşanan ağrı için gelen hastalara öncelikle en çok hangi pozisyonlarda seviştiklerini soruyor. Eğer misyoner veya köpek pozisyonunda seviştikten sonra her zaman ağrın oluyorsa, bu derin penetrasyondan kaynaklanıyor olabilir.

Ne yapmalısın: Minkin, “Seksten bir saat önce ağrı kesici almak, bazı kadınlar için faydalı olabilir” diyor. Ayrıca kovboy gibi üstte olduğun bir pozisyonu denemeni ve durumu kıyaslamanı öneriyor. Montefiore Sağlık Merkezi’indeki pelvik ağrı kliniğinin direktörü olan Dr. Ja Hyun Shin ise kilit noktanın “penetrasyonun derinliği ve sıklığı üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğun” bir pozisyon seçmek olduğunu söylüyor. Shin, kaşık gibi derin olmayan penetrasyona olanak sağlayan pozisyonlar denemeni öneriyor.

2- Çikolata Kisti

Çikolaya kisti olarak da bilinen endometriozis, rahimdeki iç tabakanın rahim iç yüzeyinden başka yerde de oluşmasıyla meydana geliyor. Shin, cinsel ilişki sırasında ve sonrasında pelvik bölgesinde ortaya çıkan ağrının, bu durumun en sık görülen belirtilerinden biri olduğunu söylüyor.

Şiddetli bir endometriozis formundan muzdaripsen, yoğun adezyon sorunu (pelvik dokuların ve organların birbirine yapışması) yaşıyor olabilirsin. Shin, bu durumun derin penetrasyonla birlikte şiddetli ağrıya neden olabildiğini, çünkü tüm organların bir nevi birbirine bağlı olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum adezyondan kaynaklanmıyor da olabilir. Çünkü endometriozis, enflamasyondan dolayı da ağrı yaşamana yol açabilir.

Ne yapmalısın: Öncelikle doktorunu ziyaret etmen gerek. Doktorun sana genel olarak ağrı geçmişini soracaktır. (Regl döneminde ağrıların oluyor mu? Aşırı derecede kanama oluyor mu?) Daha sonra ultrasonla pelvis bölgeni inceleyebilir. Shin, kesin teşhis için ise laparoskopi yönteminin uygulandığını belirtiyor. Doktorun durumuna uygun bir şekilde ilaç tedavisi önerecektir.

3- Yumurtalık ya da Pelvik Kistleri

Birçok kadında zaman zaman yumurtalık kistleri gelişir. Bu kistlerin çoğu zararsızdır ve birkaç ay sonra tedavi olmadan kaybolur. Ancak bazıları büyümeye devam eder ve ağrıya neden olabilir. Pelvik bölgesindeki kistlerde ise durum biraz farklı. Shin, pelvik bölgesindeki kistlerin daha evvel geçirdiğin ameliyatlar nedeniyle oluşan adezyon veya pelvik bölgede sıvı biriktiren enfeksiyondan kaynaklanabileceğini belirtiyor. “Pelvis ve vajina bölgesini bir bütün olarak düşün. Seks, pelvisin diğer bölümlerinde ağrıya neden olabilir” diye de ekliyor.

Ne yapmalısın: Doktorun ultrason ile sorunu teşhis edebilir. Daha sonra ise laparoskopi yöntemiyle kistlerini aldırmanı önerebilir.

4- Enfeksiyon

Normalde vajinanda bulunan bakteriden ya da klamidya veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan kaynaklanan vajinal enfeksiyon, vajinandan rahmine, fallop tüplerine ya da yumurtalıklarına yayılabilir. Enfeksiyon nedeniyle vajinal ağrı ya da pelvis ağrısı yaşayabilirsin. Shin, bu ağrının büyük ölçüde sürekli olacağını ve seksin onu daha kötüleştirebileceğini söylüyor. Çünkü hâlihazırda tahriş olmuş bir alanı daha da tahriş etmiş oluyorsun.

Şunu belirtmemizde fayda var: Bu tarz bir ağrı yaşaman için son zamanlarda vajinal enfeksiyon yaşamış olmana da gerek yok. Minkin’e göre, önceden geçirdiğin bir enflamatuvar hastalık, iz bırakarak seks sonrasında yaşanan pelvis ağrısına neden olabilir.

Ne yapmalısın: Ağrın enfeksiyon kaynaklı ise doktorunun önerdiği bir antibiyotik kullanabilirsin. Daha önce yaşadığın bir enflamatuvar hastalıktan kaynaklanıyorsa, ağrı kesici ya da adezyonu azaltmak üzerine bir tedavi yöntemi önerebilir.

5- Vajinal Kuruluk

Minkin, bazı doğum kontrol haplarının vajinada kuruluğa neden olabileceğini ve östrojen dozunu artırmanın bu konuda yardımcı olabileceğini söylüyor. Menopoz da vajinal kuruluğa neden oluyor.

Ne yapmalısın: Kayganlaştırıcı kullanabilirsin. Bu işe yaramazsa, doktoruna ilaç seçeneklerini sor. Minkin, vajinal östrojen ve / veya vajinal DHEA (dehidroepiandrosteron hormonu) içeren ilaçların yardımcı olabileceğini söylüyor.

6– Rahim Eğriliği

Öncelikle hemen endişe etme. Minkin, “Kadınların en az yüzde 30’unda rahim eğriliği görülür ve bu anormal bir durum değildir” diyor ve ekliyor; “Ancak rahmi bu pozisyonda tutan bir yara izi varsa, ağrı yaşanabilir.”

Peki, anormal olmadığı söylenen rahim eğriliği neden karın ağrısına neden oluyor? Mimkin, doktorların nedenini kesin olarak bilmediklerini söylüyor: “Çünkü yara izi oluşurken, organların diğer organlara bağlanabileceğini ve seks sırasında bu noktaya isabet edebileceğini düşünüyorlar. Bağırsakların vajinanın üst kısmına bağlıysa, bu canını acıtabilir. Ve bağırsakların rahimine yara dokusu nedeniyle bağlanırsa, seks sırasında itilme ve çekilme olabileceği için acı verebilir.

Ne yapmalısın: Doktorun sana rahim eğriliğinin doğal olarak mı ya da bir yara izi oluşumu sonucunda mı oluştuğunu söyleyecektir. Eğer yara izinden kaynaklanmıyorsa, penetrasyonun derin olmadığı bir seks pozisyonunu dene. Eğer yara izi varsa, bu endometriozise bağlı olabilir. Doktorun nasıl tedavi edileceğine dair seni yönlendirecektir.

7- Fibroid

Shin, “Rahimdeki iyi huylu tümörler olan fibroidler, büyüklüklerine ve konumlarına bağlı olarak cinsel ilişki sırasında ağrı yaratabilir” diyor. Ayrıca kas kramplarına da neden olabilirler ki bu da seks sonrasında ağrı yaşamana neden olur.

Ne yapmalısın: Ultrason veya pelvis MR görüntülemesi için doktoruna danış, ardından tedavi seçeneklerini konuşun. Seçenekler, spiralden histerektomiye kadar değişiklik gösterebiliyor.

Doktoruna Danış

Pelvik bölgende ağrı olduğunda, Minkin ve Shin doktorunla konuşmanı öneriyor. Shin, “Zamanında doktora gidip muayene olmak önemli. Eğer ağrıya neden olan durum teşhis edilmezse, gelecekte daha çok ağrı yaşayabilirsin” diyor.