Tatlı krizleri kapını ummadığın anda çaldığında; meyve ya da kuru meyve içeren bu şekersiz tatlıları deneyebilirsin.

Çilekli dondurma

4-5 adet çilek

1 küçük boy olgun muz

1-2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

Hepsini rondoda pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştır. Donmaları için buzluğa koy.

3 malzemeli avokado puding

1 büyük olgun muz

1 adet çok olgun avokado

2 kaşık kakao

1-2 minik ( çekirdekleri çıkarılmış suda bekletilmiş) hurma

Bütün malzemeleri blenderdan pürüzsüz olana kadar geçir. 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsin.

Hurma Topları

15 adet çekirdekleri çıkarılmış ve sıcak suda yumuşatılmış hurma

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

10-12 adet çiğ badem

Tüm malzemeleri blenderdan geçirdikten sonra küçük toplar haline getir. Ara öğününde kahvenin yanında 2-3 tane tüketebilirsin.

Fotoğraf: How Sweet Eats

Fırında Karamelize Elma

1 orta boy elma

2 yemek kaşığı kuru sarı üzüm

2 çay kaşığı erimiş hindistancevizi yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı hindistancevizi

¼ bardak su

Elmanın üst kısmını keserek iç malzeme eklenecek şekilde çekirdekleri çıkartılarak oy. Elmaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişir. Diğer yandan iç malzemeleri karıştırarak uygun kıvama getir. Fırından çıkardığın elmanın içine yerleştirilen iç malzemeleri ile 10 dakika tekrar fırınla. Fırından çıkardıktan sonra 1 dakika bal gezdirerek servis et.

Kaynak: Diyetisyen Burçin Yücel