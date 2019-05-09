Ramazan ayının en sevilen tatlılarından güllacı şekersiz olarak da yapabileceğini biliyor muydun? Diyetisyen Özge Bezirci Dikici’nin tarifiyle bu mümkün…

Malzemeler:

3 adet güllaç yaprağı

3 su bardağı süt

10 adet hurma

5-6 tam ceviz

Üzerine dilediğin meyveler (çilek)





Fotoğraf: Özge Bezirci / Instagram

Yapılışı:

10 adet hurmayı sıcak suda beklet, eğer yeterince yumuşak ise bekletmene gerek yok. 1 çay bardağı süt ile 10 adet hurmayı rondoda püre kıvamına gelene kadar karıştır. Daha sonra 3 bardak sütün içine bu karışımı ekleyerek tencerede ısıt. Parmağınızı yakmayacak ama ılık bir sıcaklığa gelince, yaprakları ıslatma zamanı gelmiştir.

Güllaç yapraklarını kaba uygun şekilde kır ve parlak tarafları üste gelecek şekilde her bir katı hurmalı süt ile yavaş yavaş ıslat. Orta kata gelince biraz ceviz serp ve katlara devam et. En üst katı da tamamlayınca sütün geri kalan kısmını kaba boşalt. O anda çok sütlü gibi gelebilir ancak tam kıvamında oluyor ve zamanla sütü çekiyor. Üzerini dilediğin meyvelerle ve cevizle süsle. aha tatlı bir tat istersen, 1 yemek kaşığı bal ya da pekmez ilave edebilirsin.