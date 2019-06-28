29-30 Haziran 2019, KüçükÇiftlik Park

Geçtiğimiz yıl 7.500 kişiye aynı anda spor yapma deneyimi yaşatan SWEATFEST, 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta üçüncü kez gerçekleştirilecek ve İstanbullulara bir kez daha spor ve eğlence dolu günler yaşatacak.

Spor yaptığı kadar eğlenmeyi, eğlendiği kadar sağlıklı yaşamı da seven herkes için tasarlanan SWEAT FEST; bu yıl şehrin kalbinde dopdolu 2 günün sözünü veriyor!

Şehrin merkezinde plaj voleybolu deneyimi

Katılımcıların fitness, Crossfit, dans, boks, pilates, yoga ve grup spor dersleri gibi etkinliklerle buluşacağı şehrin spor festivali SWEAT FEST, İstanbullulara benzersiz sürprizler de sunacak.

17’nin üzerinde yoga eğitmeninin yönlendirmeleri ile grup yoga yapacak olan katılımcılar, dilerlerse İstanbul’un merkezinde plaj voleybolu oynama fırsatı yakalarken, akşam Tunç Fındık eşliğinde kurulacak çadırlar ile şehirde kamp deneyimi yaşayacak.

Kadınlar “Kafes Futbolu” sayesinde futbol yeteneklerini sergileyecek

En yenilikçi ve dinamik grup dersleri ile katılımcıları karşılayacak olan SWEAT FEST’te triatlon gibi branşlar da yer alacak. Ayrıca kadın katılımcılar dilerlerse “kafes futbolu” bölümünde futbol oynayarak yeteneklerini sergileyebilecek.

Bu sene diğer senelerden farklı olarak katılımcılarına Sports Bar, e-spor ve lounge alanı sunacak organizasyonda binlerce kişi, iki gün boyunca keyifli bir yaz eğlencesini yaşayacak.

Biletler Biletix’ten alınabiliyor

Spor tutkunlarını aynı platformda buluşturan ve spor deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayan SWEATers tarafından her yıl binlerce sporseverin katılımıyla düzenlenen SWEAT FEST’in biletleri ise Biletix’te satışta.

SWEATers uygulamasını indirenlere çok özel indirimler

Her yıl olduğu gibi mini konserlerin, eğlenceli sahne etkinliklerinin, yarışmaların, lezzetli ve sağlık atıştırmalıklarla dolu stantların yer alacağı festival için alınacak biletler, tüm etkinliklerve konserleri kapsayacak. Spor tutkunları tek günlük biletleri 50 TL’ye, iki günlük biletleri de 80 TL’ye satın alabilecek.

SWEATers uygulamasını indiren kullanıcılar ise tek günlük biletleri 30 TL’ye, iki günlük biletleri de 50 TL’ye satın alarak bu festivalin bir parçası olabilecekler..

Dünyaca ünlü markalarda SWEAT FEST’te olacak SWEAT FEST 2019’da Powerade, Damla Su, Kotex, Beko, Asics, Technogym, Hopi, Boyner, Skechers, Superstep, Toyota, %100 Müzik ve MAC Fit gibi markalar da oluşturacakları deneyim alanlarında İstanbulluların iki gün boyunca eğlenceli saatler yaşamasını sağlayacak. Türkiye’nin en geniş çoklu spor ve çoklu marka festivali SWEAT FEST, ister yaşam tarzı spor olan, ister spora başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan herkese spor ve eğlenceyle dolu muhteşem bir hafta sonu sunacak.