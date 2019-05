İstanbul’un sosyal açıdan en kıymetli lokasyonlarından birinin tam merkezinde yer alan Swissôtel The Bosphorus, İstanbul seni unutamayacağın bir deneyime davet ediyor.

Dünyanın önde gelen otellerinden Swissôtel The Bosphorus, İstanbul yeşillikler içinde, gürültüden uzak, huzurlu bir ortamdaki havuzunda misafirlerini ağırlıyor. Kış sezonu yorgunluğunu atıp şehirdeki en keyifli tatili hissettiren Swissotel The Bosphorus, İstanbul, havuz kullanımı öncesi ve sonrasında misafirlerine pek çok farklı hizmet ve sosyal ortam sunuyor. Böylece günü erken sonlandırma ve yarım bırakma zorunluluğunu da kaldıran Swissotel The Bosphorus, İstanbul, otelden ayrılır ayrılmaz istenilen yoğun sosyal çevre ile misafirlerini kucaklıyor.

Sevdiklerini ve Kendini Şımart

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’da mozaik taşlarının tamamen yenilendiği ve uzun kulvar yüzme imkanının bulunduğu yetişkin havuzunun yanı sıra, güvenli ve uygun şartlarda hazırlanmış çocuk havuzu da mevcut. Dairesel biçimde olan yetişkin havuzu, 24 metrekare, 1.40m derinliğinde.