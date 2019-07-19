Beslenme şeklini, sebze ve meyvelerle zenginleştirmek sana fayda sağlar. Aşağıdaki ipuçları ise tercihlerini daha etkili hâle getiriyor.

BROKOLİ

Bağışıklığı artıran C vitamini oranı azaldığı için onu kaynatmaktan kaçın. Bunun yerine beş ila sekiz dakika buharda pişir. Ne kadar uzun süre pişirilirse, besin değerini de bir o kadar fazla kaybeder. Bu yüzden hafif çıtır kalacak şekilde olduğunda tencereden al.

DOMATES

Bu arkadaşları çiğ yemekle ilgili yanlış hiçbir şey yok. Ancak onları 20-30 dakika kaynatmak, likopen alımını artırıyor. Çünkü domatesler pişirildiğinde, kalp dostu bu antidoksanların oranı da yükseliyor. Sadece pişirme işini biraz ağırdan alman gerek.

ISPANAK

Ispanağı içerek tüketmeye ne dersin? Kendisini blender’dan geçirip, meyve suyuna ya da smoothie’ye daha fazla lutein almana yardımcı oluyor. Yeni bir araştırma, anti-enflamatuvar özelliği ile öne çıkan bu antioksidanın, öğütülmüş ıspanakta daha fazla salındığını gösteriyor.