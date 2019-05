Bu besleyici gıdaları beslenme programına ekleyerek kemiklerini güçlendir, kaslarını onar ve eklemlerini koru.

Yaptığın egzersizler sonrası sakatlıktan korunmak için mutfağından eksik etmemen gereken besinleri mercek altına aldık.

Yaban Mersini

Journal of Bone and Mineral Research’te yayımlanan araştırmaya göre, yaban mersinlerinde bulunan polifenoller kemiklerin gücünü artırıyor.

Haftalık porsiyon: 3 avuç dolusu

Bal

Purdue Üniversitesi’ndeki ABD’li bilim insanları, bu yapışkan tatlı besinde bulunan aminoasitlerin kemikleri güçlendiren kalsiyumun vücudun tarafından etkili bir şekilde emilimine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Haftalık porsiyon: 1 yemek kaşığı x 3

Edamame

Bu fasulyeler, antienflamatuar özelliklere sahip bitki hormonları olan izoflavon yönünden zengin soya proteini içeriyor. Oklahoma State Üniversitesi’ndeki bir çalışmada, üç ay boyunca günlük olarak soya proteini tüketmenin diz ağrısı çekenlerde bu ağrıyı azalttığı görüldü.

Haftalık porsiyon: 100 g x 3

Uskumru Füme

ABD’deki Harvard Medical School’daki araştırmacıların belirttiğine göre, balığın omega-3 yağ asitleri eklem ağrılarını önemli derecede azaltıyor ve sabahları yaşanan eklem sertliğinin süresini kısaltıyor.

Haftalık porsiyon: Fileto x 2

Kırmızı Biber

Performans beslenme uzmanı Drew Price, bu mahsulün, bağ dokunun ve kıkırdağın onarımı için gerekli olan C vitaminini tüm turunçgillerden çok daha fazla miktarda barındırdığını söylüyor.

Haftalık porsiyon: 3 biber

Kabak çekirdeği

Bu çekirdekler, Proceedings of the National Academies of Sciences’daki bir araştırmada görüldüğü üzere, tendonlarında ve ligamentlerindeki kolajen üreten hücrelerin yaşlanmasıyla savaşan magnezyumla dolu.

Haftalık porsiyon: 20 g x 3

Zeytinyağı

Spor diyetisyeni Karen Reid, bu gıdanın kemikleri geliştiren D vitamini yönünden harika bir kaynak olduğunu belirtiyor. Archives of Internal Medicine’deki bir araştırmada yetişkinlerin dörtte üçünden daha fazlasının D vitamini eksikliği yaşadığının görüldüğü göz önüne alındığında, bu özellikle önem taşıyor.

Haftalık porsiyon: Dilim ekmek üzeri x 3